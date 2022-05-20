Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ثغرة في سيارات تسلا.. يمكن سرقتها بسهولة!

Lebanon 24
20-05-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-954163-637886248481512968.jpg
Doc-P-954163-637886248481512968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أحد الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني عن "سابقة خطيرة" في سيارات تسلا الكهربائية مكنت اللصوص من استغلال التكنولوجيا الحديثة لفتحها وإدارة المحرك.
 
فيما نقلت وكالة "بلومبيرج" عن المستشار الأمني لمجموعة "إن سي سي جروب" للأمن البريطانية، قوله إنه من الممكن اختراق طرازي "تسلا S" و"تسلا Y"، ويمكن لأي لص أن يفتح السيارة ويقوم بإدارة المحرك والانطلاق بها.
Advertisement
 
وأوضح المستشار الأمني أنه يمكن من خلال إعادة توجيه الاتصالات بين الهاتف المحمول لمالك السيارة تسلا أو مفتاح الأمان (ريموت التحكم) والسيارة نفسها، أن يقوم أي دخيل بخداع نظام الدخول إلى السيارة ليعتقد النظام أن مالك السيارة موجود بالفعل بجانبها.
 
وأضاف خان أن هذه القرصنة ليست خاصة بسيارات تسلا فحسب، مشيرا إلى أن العملية تتم نتيجة التلاعب بنظام الدخول بدون مفتاح في تسلا، والذي يعتمد على ما يعرف ببروتوكول البلوتوث منخفض الطاقة.
 
وقال مسئول في تسلا إن مجموعة "إن سي سي غروب" للأمن قدمت تفاصيل النتائج التي توصلت إليها في مذكرة الأحد الماضي، وصرح بأنه كشف عن احتمالية شن هجوم على شركة تسلا وأن مسؤولي الشركة لم يعتبروا الأمر خطرا كبيرا، مشيرا إلى أنه ولإصلاح الثغرة ستحتاج شركة صناعة السيارات إلى تغيير أجهزتها وتغيير نظام الدخول بدون مفتاح.
 
وتأتي تصريحات الباحث هذه بعد أن كشف باحث أمني آخر يدعى ديفيد كولومبو، عن طريقة للسيطرة على بعض وظائف سيارات تسلا، مثل فتح وإغلاق الأبواب والتحكم في مستوى صوت الموسيقى.
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-05-20
02:00 | 2022-05-20
23:00 | 2022-05-19
16:00 | 2022-05-19
14:00 | 2022-05-19
12:00 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website