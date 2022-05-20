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تكنولوجيا وعلوم

"نتفليكس" تطلب من موظفيها الاستقالة في هذه الحالة!

Lebanon 24
20-05-2022 | 08:00
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طالبت شركة البث الرقمي نتفليكس موظفيها بالمغادرة إذا شعروا بالإهانة بسبب المحتوى الذي تنتجه الشركة، وذلك طبقًا للتعليمات التي تضمنتها مذكرة أشارت إليها صحيفة فارايتى وتحمل عنوان «ثقافة نتفليكس- البحث عن التميز».
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وتقول المذكرة «كموظفين ندعم المبدأ الذي يقضى بأن نتفليكس تقدم قصصا متنوعة حتى لو وجدنا بعض العناوين التى تخالف قيمنا الشخصية».

كما أشارت المذكرة «طبقا لدورك فقد تحتاج إلى العمل على بعض العناوين التي تجد أنها من وجهة نظرك ضارة، وإذا وجدت صعوبة في دعم اتساع نطاق محتوانا، فإن نتفليكس قد لا تكون المكان الأفضل لك».
 
وتأتي هذه المذكرة بعد فترة قصيرة من قيام الموظفين بتنظيم إضراب بسبب استمرار الرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس في إذاعة برنامج Dave Chappelle على الرغم من سخريته من مجتمع المتحولين جنسيا.

واعترفت نتفليكس بأن بعض البرامج قد تمثل معضلة بالنسبة لبعض المشاهدين، لكن خدمة البث تختار عدم إسكات الفنانين، مضيفة أنه «لن يحب الجميع أو يوافق على كل شيء فى خدماتنا، وفي الوقت الذي يختلف فيه كل عنوان عن الآخر، نتعامل معهم جميعا وفق نفس المبادئ، ونحن ندعم التعبير الفني للمبدعين الذين نختار العمل معهم، ونقدم برامج لمجموعة متنوعة من الجماهير والأذواق، ونترك للمشاهدين تحديد المناسب لهم، وترفض نتفليكس فرض رقابة على فنانين أو أصوات معينة».

المصدر: المصري اليوم
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