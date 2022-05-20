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تكنولوجيا وعلوم

بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة... تعرفوا إلى سيارة "رينو" الجديدة! (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:00
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كشفت شركة رينو عن سيارتها الجديدة التي أتت بتصميم مميز جدا وتقنيات متطورة تجعلها من بين أكثر مركبات الكروس أوفر تميزا.

وحصلت هذه السيارة على هيكل كروس أوفر انسيابي، وتصميم فريد جدا للمصابيح وكشافات الضباب، كما تميزت بشعارات رينو المضيئة البارزة من واجهتيها الأمامية والخلفية، وتصميم أقراص عجلاتها الفريد، وكذلك أبوابها التي تفتح بصورة متعاكسة والتي جهزت بأزرار لمسية بدلا من القبضات التقليدية.
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وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه المركبة أيضا هو تصميمها الداخلي الذي يوحي بالحداثة والتطور، إذ جهزت واجهة القيادة بأربع شاشات متحركة صغيرة في منتصفها، وأعلى الواجهة أتت شاشة كبيرة أيضا تمتد على طولها، أما المقود بتصميم فأتى فريد يشبه تصاميم مقاود سيارات السباق.


ويأتي هيكل هذه السيارة بطول 4 أمتار و49 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 159 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 283 سم، أما عجلاتها فجاءت بمقاس 21 إنشا.

وستعتمد المركبة في حركتها على منظومة هجينة فيها محركات كهربائية ومحركات هيدروجينية، تولد عزما يعادل 218 حصانا، كما ستجهز ببطاريات تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 750 و800 كلم بالشحنة الواحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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