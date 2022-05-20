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تكنولوجيا وعلوم
للطرق الوعرة... "Brabus" تستعرض سيارة "مرسيدس" جديدة (فيديو)
Lebanon 24
20-05-2022
|
14:00
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استعرضت Brabus المختصة بتعديل سيارات مرسيدس نموذجا جديدا من مركبات البيك آب القوية المخصصة للطرق الوعرة.
وتتميز سيارة Brabus 900 XLP (One Of Ten) بتصميم مميز جدا ومظهر يوحي بالقوة، وبتداخلات اللون الأحمر في عناصرها مثل أقراص العجلات وبعض أجزائها الداخلية.
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وأتى هيكلها بطول 5 أمتار و32 سنتيمترا، بوزن 2936 كلغ، وجهز بأنظمة تعليق وعجلات خاصة بمقاس 22 إنشا تمكن السيارة من اجتياز أكثر الطرق وعورة.
وتزينت العديد من العناصر الخارجية والداخلية لهذه المركبة بشعارات Brabus المميزة وأجزاء مغلفة بألياف الكربون، أما قمرتها فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة كبيرة ب تمتد من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة تقريبا.
ويضمن الأداء الجبار لهذه المركبة محرك Rocket V8 بسعة 4.4 ليتر، يولد عزما يعادل 900 حصان، ويعمل هذا المحرك مع علبة سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ويؤمنان للمركبة معا إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.4 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة 210 كلم/سا.
المصدر: روسيا اليوم
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