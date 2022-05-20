Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

‏"تويتر" يتخذ إجراء ضد التغريدات المضللة في وقت الأزمات

Lebanon 24
20-05-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-954416-637886724064002242.jpg
Doc-P-954416-637886724064002242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن موقع "تويتر"، الخميس، عن سياسة جديدة للتعامل مع المعلومات المضللة خلال فترة ‏الأزمات.‏
وبموجب السياسة الجديدة، لن يتم بالضرورة حذف أو حظر التغريدات المصنفة على أنها معلومات مضللة، ولكن سيتم إخفاؤها، مع حظرها من الترويج الخوازرمي.
Advertisement
لكن سيتم إضافة للتغريدات الخفية تحذيرا يطلب من المستخدمين النقر فوق زر قبل عرض التغريدة (على غرار التصنيفات الحالية للصور الفاضحة).
وفي الوقت الحالي، لن يتم تطبيق السياسة الجديدة إلا على التغريدات المتعلقة بالنزاع المسلح الدولي، وقد تشمل في النهاية أزمات أخرى، مثل الكوارث الطبيعية، وحالات الطوارئ الصحية العامة.
وأوضح رئيس السلامة والنزاهة في "تويتر"، يوريل روث، في مدونة رسمية، أن "الإشراف على المحتوى هو أكثر من مجرد ترك المحتوى أو إزالته، وقد قمنا بتوسيع نطاق الإجراءات التي قد نتخذها لضمان أنها متناسبة مع شدة الضرر المحتمل".
 
وتأتي السياسة الجديدة في وقت حساس بالنسبة لـ"تويتر"، إذ يمر بيع الشركة المعتمد للملياردير، إيلون ماسك، في مأزق محير.
وتعهّد ماسك بتقليص أنظمة الاعتدال في الشركة لصالح وجهة نظر متطرفة من أجل حرية التعبير، ولكن مع مزاعمه بأن الصفقة معلقة بانتظار التحقيق الخاصة بانتشار الحسابات المزيفة على منصة التغريدات، فمن غير الواضح متى أو كيف سيتم تنفيذ أفكاره.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-05-20
14:30 | 2022-05-20
14:00 | 2022-05-20
11:00 | 2022-05-20
08:00 | 2022-05-20
05:00 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website