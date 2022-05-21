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تكنولوجيا وعلوم
خدمة جديدة من "واتساب" لأصحاب الأعمال
Lebanon 24
21-05-2022
|
14:00
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كشف تطبيق "واتساب" عن وسيلة جديدة لجذب أصحاب الأعمال من خلال خدمة تسهل تواصل مزودي الخدمات بزبائنهم.
وأعلنت شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) المالكة للتطبيق، الخميس، عن خدمة "WhatsApp Cloud API"، في إطار جهود الشركة لتحقيق الأرباح إلى جانب الإعلانات المعروضة عبر منصتيها، فيسبوك وإنستغرام.
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وقال الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، مارك زوكربيرغ، إنها تعتبر "خطوة مهمة لمساعدة الأعمال على التواصل بسهولة مع الأشخاص ومساعدة مزيد من الأشخاص على التواصل مع الأعمال التي يسعون إلى دعمها".
وكانت الشركة قد اشترت تطبيق المراسلة في عام 2014، إلا أن "واتساب" الذي يحظى بشهرة عالمية واسعة لم يجلب للشركة أي إيرادات.
وأيد زوكربيرغ لدى شراء "واتساب" أن الإعلانات التجارية عبر التطبيق لن تكون الوسيلة الأفضل لتحقيق الأرباح من التطبيق.
وكان المدير التنفيذي لـ "واتساب، جان كوم، قد غادر منصبه في عام 2018، بسبب تلهّف الشركة الأم للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين رغم التزام التطبيق بسياسات توفير الخصوصية لهم.
المصدر: أسوشيتد برس
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