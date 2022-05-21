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تكنولوجيا وعلوم

غادر المجموعات بصمت.. واتساب يخلّصك من الإحراج!

Lebanon 24
21-05-2022 | 23:00
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في محاولة منه لكسب أكبر عدد من المستخدمين، يعمل تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالخروج من المجموعات بصمت.
وتهدف المنصة من الميزة الجديدة جعل نظام المراسلة الأساسي أكثر سهولة في الاستخدام.
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كما سيتمكن مدراء المجموعة فقط من معرفة من يغادر المجموعة، فيما لن يستطيع الآخرون ذلك، وذلك وفقا لما أفاد موقع WABetaInfo.

ستطرح بكلا النظامين
إلى ذلك، أضاف أن هذه الميزة مازالت قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية، بل من المقرر طرحها للمستخدمين في تحديث مستقبلي.

ولفت أيضا إلى أنه حتى إذا تم أخذ لقطة الشاشة من WhatsApp Desktop beta، فمن المؤكد أنه سيتم إطلاق الميزة على WhatsApp beta لنظامي أندرويد وiOS في المستقبل.
ميزات جديدة
يشار إلى أن التطبيق الأخضر يعلم المستخدمين في الوقت الحالي عند خروج أحدهم من المجموعة، ويضيف WhatsApp عادة رسالة نظام في الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك أحدهم غادر.

إلى ذلك، تعمل منصة المراسلة على طرح ميزات جديدة، بما في ذلك ردود أفعال الرموز التعبيرية والملفات والمجموعات الأكبر حجما.
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