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تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن مشاركة صور عالية الدقة في واتساب؟

Lebanon 24
24-05-2022 | 08:00
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يعد واتسآب هو أحد أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، فعندما نريد مشاركة صورة مع شخص ما ، فإننا عادةً ما نختار تلك الصورة ونعيد توجيهها إلى شخص ما في محادثة خاصة أو في مجموعة.
 
ما لا يعرفه الكثير منا هو أنه أثناء القيام بذلك ، فإن جودة الصورة المستلمة على الطرف الآخر لا تظل كما هي في الصورة الأصلية، لكن في الواقع يتدهور، ومع ذلك ، هناك طرق لإرسال الصور عبر واتسآب دون فقدان الجودة الأصلية.
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إذا كنت تريد معرفة كيفية مشاركة الصور عالية الدقة من جهاز أيفون الخاص بك عبر واتسآب، فيمكنك اتباع هذه الخطوات.
 
1. افتح تطبيق الصور على هاتف Apple أيفون الخاص بك.
 
2. انتقل إلى الصورة التي تريد مشاركتها عبر واتسآب  دون أن تفقد الجودة.
 
3. اضغط على أيقونة المشاركة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.
 
4. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار حفظ في الملفات.
 
5. اختر موقعًا حيث تريد حفظ الصورة عالية الدقة فيه. يمكنك أيضًا تغيير اسم الملف في هذه النافذة.
 
6. اضغط على زر حفظ.
 
7. افتح تطبيق واتسآب  على جهاز أيفون الخاص بك.
 
8. انتقل إلى الدردشة حيث تريد مشاركة الصورة عالية الدقة.
 
9. اضغط على أيقونة "+" في الزاوية اليسرى السفلية.
 
10. اضغط على المستند.
 
11. اختر الملف الذي تريد مشاركته.
 
12. اضغط على إرسال.
 
 
المصدر: اليوم السابع
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