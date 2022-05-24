"Poco Watch"... ما هي ميزات هذه الساعة الذكيّة الجديدة؟

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ظهرت في الأسواق العالمية مؤخرا ساعة Poco Watch الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات تنافس ساعات آبل وهواوي الذكية.وتأتي الساعة الجديدة بهيكل مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات، ومجهز بحماية ضد الماء وفق معيارية (5ATM)، ويزن الهيكل دون الحزام نحو 31 غ فقط، أما أبعاده فجاءت (39/34.4/10) ملم.وجهزت هذه الساعة بشاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.6 بوصة، دقة عرضها (320/360) بكسل، ومعدل سطوعها 301 شمعة/م تقريبا.وتعمل هذه الساعة بنظام تشغيل Proprietary OS ، ويمكنها الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة عبر تقنيات Bluetooth 5.0، كما جهزت بمكبرات صوت لعرض الموسيقى.وزودت هذه الساعة بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وأنظمة A-GPS، و GLONASS، وGALILEO، وBDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات لمراقبة معدلات النشاط البدني للمستخدم، فضلا عن بوصلة إلكترونية وتطبيقات للمنبه ومراقبة معدلات النوم.وزودت أيضا ببطارية بسعة 225 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام في وضع ترشيد استهلاك الطاقة، كما طرحت بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والعاجي، وبسعر 79 يورو تقريبا.