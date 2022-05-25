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تكنولوجيا وعلوم

إعدادات على آي فون تستنزف البطارية

Lebanon 24
25-05-2022 | 05:00
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كشف أحد مستخدمي تيك توك أن بإمكانك تمديد عمر بطارية آي فون لمدة تصل إلى ثلاث ساعات من خلال سلسلة من التغييرات السريعة في الإعدادات.
وعادة ما تدوم طاقة بطارية آي فون لوقت يتناسب مع حاجة المستخدمين، ولكن إذا كنت تعاني من نفاد الطاقة، فإن هذه النصائح تستحق المحاولة.
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ووفقاً لـ كادما، كل ما عليك فعله هو إيقاف تشغيل العديد من الميزات. للبدء، قم بتعطيل تحديث تطبيق الخلفية. فعند تشغيله، يعمل هذا الخيار على إبقاء التطبيقات متصلة بالإنترنت بحيث يأتي أي شيء جديد عبر البريد الإلكتروني، على سبيل المثال.
وعند القيام بذلك، ستستمر في تلقي أشياء مثل رسائل البريد الإلكتروني، ولكن بدلاً من العمل بعيدًا في الخلفية، سيتعين عليك فتح التطبيق وتحديثه بنفسك. ويمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام، وتحديث التطبيقات في الخلفية حيث سترى خيارًا لإيقاف تشغيله.
ويأتي توفير الطاقة التالي من تغيير إعدادات الحركة، والتي تقلل بشكل أساسي من بعض التأثيرات الرائعة التي تراها على جهاز آي فون. انتقل إلى إمكانية الوصول، متبوعةً بالحركة، وقم بتشغيل تقليل الحركة. بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيل تأثيرات رسائل التشغيل التلقائي ومعاينات الفيديو التشغيل التلقائي.
أخيرًا، توجه إلى صفحة الخصوصية، متبوعة بخدمات الموقع وخدمات النظام في الأسفل، هنا ، قم بإيقاف تشغيل تحليلات آي فون والتوجيه وحركة المرور وتحسين الخرائط في الأسفل. كل هذا من شأنه أن يساعد في استمرار بطاريتك لفترة أطول قليلاً، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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