Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكتشف ثغرات تجسس خطيرة في أجهزة أندرويد

Lebanon 24
25-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-955689-637890598281332450.jpg
Doc-P-955689-637890598281332450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكتشفت مجموعة تحليل التهديدات (TAG) التابعة لشركة غوغل ثلاث حملات تستخدم مجموعة برامج التجسس بريداتور التي طورتها شركة المراقبة التجارية سيتروكس.
استفادت مجموعة القرصنة من خمس ثغرات أمنية غير معروفة سابقًا وبعض نقاط الضعف التي كانت معروفة ولكن لم يتم تصحيحها.
Advertisement
"يوم الصفر" هو ثغرة أمنية غير معروفة للمطورين، يعمل عن طريقه المهاجمون عبر استغلال نقاط الضعف المشار إليها سابقاً للحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام أندرويد. وقد أبلغ باحثو "بروجيكت زيرو" من غوغل في وقت سابق عن ارتفاع
حاد في اكتشاف مثل هذه الثغرات في عام 2021.
واستنتجت مجموعة تحليل التهديدات من غوغل أن أحدث الثغرات المكتشفة تم بيعها لجهات مختلفة في عدة بلدان أهمها أرمينيا واليونان ومدغشقر وساحل العاج وصربيا وإسبانيا وإندونيسيا.
واستخدم المتسللون ثغرات يوم الصفر هذه جنبًا إلى جنب مع الثغرات الأمنية المكتشفة الأخرى، عبر الاستفادة من فارق الوقت بين وقت اكتشاف بعض الأخطاء الحرجة ووقت نشر التصحيحات في نظام أندرويد، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2022-05-25
16:00 | 2022-05-25
14:00 | 2022-05-25
12:00 | 2022-05-25
05:00 | 2022-05-25
02:00 | 2022-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website