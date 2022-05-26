حيل مفيدة لتحرير المساحة على جهاز آي فون



فيما يلي بعض النصائح المفيدة حول كيفية استعادة بعض مساحة التخزين على جهاز آي فون الخاص بك، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

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إذا كنت جزءًا من مجموعات متعددة على واتساب، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو والصور غير المقروءة التي تشغل مساحة هاتفك. يعد مسح مساحة واتساب أمرًا مهمًا للعديد من مستخدمي آي فون، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على هذا التطبيق في اتصالاتها اليومية.

انتقل إلى الإعدادات، وانقر على واتساب، حتى تتمكن من معرفة مقدار البيانات التي احتلتها. ولا تتفاجأ إذا كانت مكونة من رقمين، خاصة إذا كنت جزءًا من العديد من المجموعات النشطة.

بعد ذلك، انتقل إلى واتساب> الإعدادات> التخزين والبيانات وإدارة التخزين. سيُظهر واتساب كل المساحة التي يشغلها. في الأعلى مباشرة سترى "مراجعة العناصر وحذفها". يتضمن ذلك الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميغا بايت. ما عليك سوى حذف معظمها وستكون هذه على الأرجح مقاطع فيديو.

ثم يمكنك رؤية كل محادثة بشكل فردي ومقدار المساحة التي تشغلها على هاتفك. سيؤدي النقر فوق كل محادثة إلى إظهار كافة العناصر التي ربما تحتاج إلى حذفها.

وإذا كنت تريد نسخ كل هذه الصور احتياطيًا قبل حذفها، فيمكنك القيام بذلك أيضًا. فقط تأكد من تشغيل خيار "تضمين مقاطع الفيديو" في نسخة الدردشة الاحتياطية. للتأكد من أن مقاطع الفيديو والصور المعاد توجيهها لا ينتهي بها الأمر في ألبوم الكاميرا، فقط تأكد من تبديل "حفظ في Camera Roll" في إعدادات واتساب. يعاني الكثير من مستخدمي آي فون من امتلاء مساحة أجهزتهم بشكل مستمر، وهذا ما يدفعهم للبحث عن طرق لتحرير المزيد من المساحة.فيما يلي بعض النصائح المفيدة حول كيفية استعادة بعض مساحة التخزين على جهاز آي فون الخاص بك، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:امسح بيانات واتساب الخاصة بكإذا كنت جزءًا من مجموعات متعددة على واتساب، فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو والصور غير المقروءة التي تشغل مساحة هاتفك. يعد مسح مساحة واتساب أمرًا مهمًا للعديد من مستخدمي آي فون، خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على هذا التطبيق في اتصالاتها اليومية.انتقل إلى الإعدادات، وانقر على واتساب، حتى تتمكن من معرفة مقدار البيانات التي احتلتها. ولا تتفاجأ إذا كانت مكونة من رقمين، خاصة إذا كنت جزءًا من العديد من المجموعات النشطة.بعد ذلك، انتقل إلى واتساب> الإعدادات> التخزين والبيانات وإدارة التخزين. سيُظهر واتساب كل المساحة التي يشغلها. في الأعلى مباشرة سترى "مراجعة العناصر وحذفها". يتضمن ذلك الملفات التي يزيد حجمها عن 5 ميغا بايت. ما عليك سوى حذف معظمها وستكون هذه على الأرجح مقاطع فيديو.ثم يمكنك رؤية كل محادثة بشكل فردي ومقدار المساحة التي تشغلها على هاتفك. سيؤدي النقر فوق كل محادثة إلى إظهار كافة العناصر التي ربما تحتاج إلى حذفها.وإذا كنت تريد نسخ كل هذه الصور احتياطيًا قبل حذفها، فيمكنك القيام بذلك أيضًا. فقط تأكد من تشغيل خيار "تضمين مقاطع الفيديو" في نسخة الدردشة الاحتياطية. للتأكد من أن مقاطع الفيديو والصور المعاد توجيهها لا ينتهي بها الأمر في ألبوم الكاميرا، فقط تأكد من تبديل "حفظ في Camera Roll" في إعدادات واتساب.



إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فمن الأفضل شراء مساحة تخزين إضافية على الإنترنت على آي كلاود والبدء في نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا إلى السحابة.

تذكر أنه يمكنك نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو وبيانات آي فون الخاصة بك احتياطيًا إلى آي كلاود. ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات" والنقر على الاسم الذي تراه في الجزء العلوي مباشرةً. يجب أن يفتح هذا تفاصيل حول معرف أبل الخاص بك والاشتراكات وما إلى ذلك.

ما عليك سوى النقر على آي كلاود، وستتمكن من معرفة مقدار مساحة تخزين آي كلاود المشغولة حاليًا. تأكد من تشغيل الصور و آي كلاود باك أب لجهازك. سيضمن ذلك نسخ جميع صورك القديمة احتياطيًا إلى السحابة.

قم بإلغاء تحميل التطبيقات التي لا تستخدمها

هذه طريقة مفيدة لمسح التخزين دون حذف بيانات التطبيق. ما عليك سوى النقر فوق أي تطبيق في إعدادات تخزين آي فون وسترى خيارًا لإلغاء تحميل التطبيق. ستعمل أبل على تحرير مساحة التخزين التي يستخدمها التطبيق، ولكن سيتم حفظ المستندات والبيانات. عند إعادة التثبيت، سيعيد التطبيق بياناتك أيضًا. أو يمكنك ببساطة حذف جميع التطبيقات الإضافية التي نزلتها ولم تستخدمها مطلقًا. قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكن حجم العديد من تطبيقات آي فون يبدأ من 100 ميغابايت فما فوق. وإذا كنت لا تستخدمها، فكلها تضيف قدرًا لا بأس به من البيانات.

امسح البيانات من متصفح سفاري

تميل تطبيقات مستعرض الويب مثل سفاري و كروم أيضًا إلى الاحتفاظ بالكثير من البيانات المؤقتة المحفوظة على جهاز آي فون الخاص بك. ما عليك سوى الانتقال إلى سفاري في الإعدادات في قسم تخزين آي فون. اضغط على بيانات الموقع وقم بإزالة جميع بيانات الموقع. سيؤدي هذا إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل والمساعدة مرة أخرى في توفير بعض المساحة. قم بتشغيل نسخة آي كلاود الاحتياطيةإذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فمن الأفضل شراء مساحة تخزين إضافية على الإنترنت على آي كلاود والبدء في نسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا إلى السحابة.تذكر أنه يمكنك نسخ جميع الصور ومقاطع الفيديو وبيانات آي فون الخاصة بك احتياطيًا إلى آي كلاود. ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق "الإعدادات" والنقر على الاسم الذي تراه في الجزء العلوي مباشرةً. يجب أن يفتح هذا تفاصيل حول معرف أبل الخاص بك والاشتراكات وما إلى ذلك.ما عليك سوى النقر على آي كلاود، وستتمكن من معرفة مقدار مساحة تخزين آي كلاود المشغولة حاليًا. تأكد من تشغيل الصور و آي كلاود باك أب لجهازك. سيضمن ذلك نسخ جميع صورك القديمة احتياطيًا إلى السحابة.قم بإلغاء تحميل التطبيقات التي لا تستخدمهاهذه طريقة مفيدة لمسح التخزين دون حذف بيانات التطبيق. ما عليك سوى النقر فوق أي تطبيق في إعدادات تخزين آي فون وسترى خيارًا لإلغاء تحميل التطبيق. ستعمل أبل على تحرير مساحة التخزين التي يستخدمها التطبيق، ولكن سيتم حفظ المستندات والبيانات. عند إعادة التثبيت، سيعيد التطبيق بياناتك أيضًا. أو يمكنك ببساطة حذف جميع التطبيقات الإضافية التي نزلتها ولم تستخدمها مطلقًا. قد لا يبدو هذا كثيرًا، لكن حجم العديد من تطبيقات آي فون يبدأ من 100 ميغابايت فما فوق. وإذا كنت لا تستخدمها، فكلها تضيف قدرًا لا بأس به من البيانات.امسح البيانات من متصفح سفاريتميل تطبيقات مستعرض الويب مثل سفاري و كروم أيضًا إلى الاحتفاظ بالكثير من البيانات المؤقتة المحفوظة على جهاز آي فون الخاص بك. ما عليك سوى الانتقال إلى سفاري في الإعدادات في قسم تخزين آي فون. اضغط على بيانات الموقع وقم بإزالة جميع بيانات الموقع. سيؤدي هذا إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل والمساعدة مرة أخرى في توفير بعض المساحة.

امسح الرسائل

إذا لم تقم بحذف الرسائل منذ وقت طويل، فهناك فرصة جيدة لتحتل مساحة كبيرة على جهاز آي فون الخاص بك. قد تتلقى الكثير من الرسائل الترويجية، والتي يتم وضعها في علامة التبويب "العروض الترويجية" أو "تنبيهات المعاملات". إذا لم تكن قد فتحت هذه الرسائل مطلقًا، فقد يستغرق محوها وحذفها بعض الوقت والجهد، ولكن من الأفضل القيام بذلك واستعادة بعض المساحة.