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تكنولوجيا وعلوم
خرائط غوغل تقدم ميزة جديدة للسفر عبر الزمن
Lebanon 24
26-05-2022
|
05:00
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تخطط غوغل لإطلاق ميزة جديدة "السفر عبر الزمن" لتطبيق التجوّل الافتراضي الخاص بها.
وللاحتفال بعيد ميلادها الخامس عشر، تتيح ميزة التجوّل الافتراضي من غوغل للمستخدمين العودة بالزمن عبر أداة جديدة. وعلى وجه التحديد، ستتيح هذه الأداة للمستخدمين رؤية كيف تغيرت المناظر الطبيعية على مر السنين مباشرة من هواتفهم.
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و لجعل الميزة أكثر متعة، قامت غوغل برعاية قائمة بالأماكن الشهيرة التي يمكن للمستخدمين استكشافها. المناطق الثلاثة الأولى في القائمة هي البيت الأبيض في عيد الميلاد، يليها تاج محل، ثم السوق العائم في تايلاند.
ويمكن للمستخدمين أيضًا القيام بجولة في الفضاء، أو زيارة زهر الكرز الياباني الشهير، أو زيارة منتزه يوسمايت الوطني. و من بين المعالم السياحية المشهورة عالميًا التي يمكن زيارتها بهذه الميزة الحاجز المرجاني العظيم وبرج إيفل وقنوات البندقية ونهر كولورادو.
ما هو التجوّل الافتراضي؟
التجول الافتراضي هي تقنية ثورية مستخدمة في خرائط غوغل وغوغل غيرث تتيح للمستخدمين التفاعل مع العديد من الشوارع حول العالم. وفي الواقع، على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، قطعت سيارات التجوّل الافتراضي أكثر من 10 ملايين ميل حول أكثر من 100 دولة ومنطقة.
و خلال رحلاتهم، جمع أسطول السيارات أكثر من 220 مليار صورة، مما أتاح لنا استخدام ميزة التجوّل الافتراضي. ويأتي هذا التحديث الجديد بعد أسابيع فقط من إطلاق أداة Timelapse مماثلة لبرنامج غوغل إيرث.
و تتيح ميزة اللقطات المتتابعة الذكية للمستخدمين معرفة كيف تغيرت الأحياء على مدار الـ 37 عامًا الماضية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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