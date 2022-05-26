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تكنولوجيا وعلوم
أبل ترغم مطوري التطبيقات على "خاصية جديدة"
Lebanon 24
26-05-2022
|
23:00
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كم مرة قمت بتحميل تطبيق على هاتفك وأنشأت حسابا عليه ثم قررت مسحه، لكنك لم تتمكن من ذلك؟.. هذا ما قررت شركة "أبل" وضع حد له، من خلال إجبار مبتكري التطبيقات على وضع "زر" أو خاصية تمكن المستخدمين من مسح التطبيق بكل سهولة.
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واعتبارا من 30 حزيران، ستجبر "أبل" التطبيقات التي يجب على المستخدمين إنشاء حساب فيها، على إتاحة "زر" للمستخدمين لحذف التطبيق، متى ما قرروا الاستغناء عن التطبيق وحذفه.
وهذه الخاصية مصممة لمنع مطوري التطبيقات من محاولة إبقاء المستخدمين مشتركين معهم، حتى في حال قرروا المغادرة، ووضع حد لعمليات البحث الطويلة التي قد يخوضها المستخدمون في صفحات "الأسئلة الشائعة"، في محاولة لإيجاد طريقة لإنهاء اشتراكهم وحذف التطبيق.
وتنص القواعد التي طالبت "أبل" مطوري التطبيقات بتوفيرها، أن يكون خيار حذف الحساب "واضحا ومن السهل العثور عليه"، وفق ما كرت صحيفة "الصن" البريطانية.
وحذرت أبل المطورين، قائلة: "لا يكفي توفير القدرة على تعطيل الحساب مؤقتا فقط، يجب أن يتمكن الأشخاص من حذف الحساب مع بياناتهم الشخصية".
وكانت الشركة الأميركية قد خططت في الأصل لتنفيذ هذه السياسة في نهاية كانون الثاني الماضي، لكنها قررت تمديد الموعد النهائي حتى الصيف، لمنح المطورين وقتا كافيا للاستعداد.
يشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات، مثل المجالات شديدة التنظيم مثل الخدمات المصرفية، حيث يسمح للشركات بجعل العملية "أكثر عمقا نظرا لأهميتها".
وسيتعين على المطورين أيضا الالتزام بالقوانين في كل بلد، للتأكد من أنهم يحتفظون فقط بمعلومات حساب المستخدم المسموح لهم بها، بينما يحذفون الباقي.
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