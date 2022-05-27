"لينكد إن بريميوم"... هل يستحق الدفع؟

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هل تستحق مزايا لينكد إن بريميوم الدفع؟



يوفر تطبيق البحث عن الوظائف مزاياه الإضافية بـ4 مستويات مختلفة من الأسعار،





Premium Career- بريميوم كارير: 29.99 دولار في الشهر.

Premium Business- بريميوم بيزنس: 47.99 دولار شهرياً ضمن اشتراك سنوي.

Sales Navigator Professional- شهرياً بـ64.99 دولار ضمن اشتراك سنوي.

Recruiter Lite- شهرياً بـ99.95 دولار ضمن اشتراك سنوي. عندما تريد معرفة مَن تصفّح حسابك على لينكد إن (LinkedIn) فإنك غالباً ما تعرف آخر اثنين أو ثلاثة فقط، أما باقي الأسماء فتظهر غير واضحة، ويخبرك التطبيق بأنه يُمكنك رؤيتها ضمن مزايا لينكد إن بريميوم (LinkedIn Premium)، وكذلك بالنسبة لبعض الحسابات التي لا يُمكنك مراسلتها أو معرفة بريدها الإلكتروني إلا عن طريق الترقية المدفوعة، لكن هل تستحق مزايا لينكد إن بريميوم الدفع؟ بمعنى آخر: ما المزايا التي توفرها الخدمة؟ لتحديد ما إذا كنت ستحتاج إليها أم لا.يوفر تطبيق البحث عن الوظائف مزاياه الإضافية بـ4 مستويات مختلفة من الأسعار،Premium Career- بريميوم كارير: 29.99 دولار في الشهر.Premium Business- بريميوم بيزنس: 47.99 دولار شهرياً ضمن اشتراك سنوي.Sales Navigator Professional- شهرياً بـ64.99 دولار ضمن اشتراك سنوي.Recruiter Lite- شهرياً بـ99.95 دولار ضمن اشتراك سنوي.





وأيضاً، بما أننا نتحدث عن الرسوم، فيُمكنك تجربة مزايا لينكد إن بريميوم بشكل مجاني لمدة شهر، كما يُمكنك استرداد الرسوم في حال أردت إيقاف اشتراك أي من مستويات لينكد إن بريميوم التي تختارها.



مزايا لينكد إن بريميوم



1- مزايا Premium Career الأساسية:



5 رسائل InMail شهرياً.

القدرة على معرفة عدد عمليات البحث التي ظهرت فيها، وعدد الأشخاص الذين شاهدوا ملفك الشخصي في آخر 90 يوماً.



معلومات إضافية عن الوظائف المنشورة، وتوصيات الوظائف العليا للمتقدمين.

معلومات إضافية عن الراتب.

الوصول إلى مقاطع الفيديو التعليمية عند الطلب.

المساعدة في التحضير للمقابلة. لكن يمكن أن تزيد قيمة الاشتراك حسب قيمة ضريبة المدفوعات، التي تختلف حسب مكان الإقامة لمستخدم التطبيق.وأيضاً، بما أننا نتحدث عن الرسوم، فيُمكنك تجربة مزايا لينكد إن بريميوم بشكل مجاني لمدة شهر، كما يُمكنك استرداد الرسوم في حال أردت إيقاف اشتراك أي من مستويات لينكد إن بريميوم التي تختارها.1- مزايا Premium Career الأساسية:5 رسائل InMail شهرياً.القدرة على معرفة عدد عمليات البحث التي ظهرت فيها، وعدد الأشخاص الذين شاهدوا ملفك الشخصي في آخر 90 يوماً.معلومات إضافية عن الوظائف المنشورة، وتوصيات الوظائف العليا للمتقدمين.معلومات إضافية عن الراتب.الوصول إلى مقاطع الفيديو التعليمية عند الطلب.المساعدة في التحضير للمقابلة.

2- مزايا Premium Business الأساسية:



إضافةً إلى مزايا Premium Career الأساسية يقدم Premium Business مزايا:



15 رسالة InMail شهرياً.

معلومات إضافية حول الشركات وعمليات البحث عن الأشخاص.





إضافةً إلى مزايا Premium Career الأساسية يمنحك Sales Navigator Pro:



50 رسالة InMail شهرياً.

يمنحك عوامل تصفية عمليات البحث المتقدمة.

يمنحك القدرة على تدوين ملاحظات حول ملفات تعريف المستخدمين، بالإضافة إلى استخدام العديد من أدوات المبيعات. 3- مزايا Sales Navigator Pro الأساسية:إضافةً إلى مزايا Premium Career الأساسية يمنحك Sales Navigator Pro:50 رسالة InMail شهرياً.يمنحك عوامل تصفية عمليات البحث المتقدمة.يمنحك القدرة على تدوين ملاحظات حول ملفات تعريف المستخدمين، بالإضافة إلى استخدام العديد من أدوات المبيعات.

4- مزايا Recruiter Lite الأساسية:



إضافةً إلى مزايا Premium Career الأساسية يمنحك Recruiter Lite:



من 30: 150 رسالة InMail شهرياً حسب قيمة الاشتراك.

يمنحك إمكانية الوصول إلى أدوات البحث القوية والمشاريع والميزات الأخرى التي تركز على التوظيف.