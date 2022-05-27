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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام غير شعاره... هل لاحظت الفرق؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 08:00
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أطلقت إنستغرام علامة تجارية جديدة مع شعار ونص جديد.
 
كان إنستجرام يحمل رمزًا يشبه كاميرا بولارويد المدرسة القديمة حتى عام 2016 عندما وُلد رمز التدرج الأرجواني والأصفر.
 
وتم إجراء عملية تجميل طفيفة للأيقونة حيث عمل على زيادة كثافة الألوان.
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وكتب إنستغرام في تدوينة مدونة: "أعيد تصور التدرج اللوني بألوان نابضة بالحياة لتجعله يشعر بالإضاءة والحيوية، ولإشارة إلى لحظات من الاكتشاف".
 
وقامت روز بيلكنجتون، الفنانة التى نظمت رمز التدرج الأصلي، بنشر الشعار الجديد على حسابها الخاص على إنستغرام وفقا لموقع ذا صن.
 
وكتبت فى تعليق على المنشور: "تمت إعادة تصميم الشعار لآخر مرة فى عام 2016 ، ويمثل اليوم تحديثًا، فهو تغيير طفيف للعين لكنه مكون من مكونات مختلفة هذه المرة".
 
واضافت "تم إنشاء المئات من الإصدارات والتكرارات والمجموعات على مدار عدة أشهر وهذا هو المكان الذي وصلنا إليه. آمل أن تعجبك ولكن لا تتصيدني إذا لم تفعل ذلك."
 
فى حين أن التعديلات التي تم إجراؤها على الشعار دقيقة ، فإن الخط الجديد يمثل انعطافًا صعبًا إلى اليسار.
 
وتم استبدال الخط المخطوطي المكتوب بخط اليد بخط حديث انسيابي يسمى Instagram Sans.
 
وسيلاحظ المستخدمون التحول في الخط عند وضع علامات على قصصهم باستخدام ملصقات الموقع واستطلاعات الرأي.
 
المصدر: اليوم السابع
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