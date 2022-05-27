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تكنولوجيا وعلوم

سيارة "كروس أوفر" جديدة منافسة لـ"كيا" و"هيونداي"... تعرفوا إليها (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2022 | 11:00
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كشفت شركة Dongfeng عن مركبتها الجديدة التي طورتها لتصبح منافسة لسيارات الكروس أوفر الحديثة من كيا وهيونداي.

وحصلت سيارة Dongfeng Aeolus Haoji على هيكل كروس أوفر، وعلى واجهة أمامية تشبه بعض الشيء واجهات سيارات لكزس الحديثة، وعلى تصميم مميز جدا للمصابيح وكشافات الضباب يمنح المركبة مظهر الحداثة والقوة.
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وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار و72 سنتيمترا، عرضه 191 سم، ارتفاعه 170 سم، أما العجلات فحصلت على أقراص أنيقة مصنوعة من الكروم والألومينيوم بمقاس 17 و19 إنشا.

وتميزت هذه السيارة بشكل أساسي بتصميمها الداخلي الأنيق، وبواجهة القيادة فيها التي جهزت بشاشتين متطورتين واحدة قبالة السائق وأخرى في منتصفها، كما حصلت واجهة القيادة أيضا على شريط إضاءة مميز جدا وأزرار لمسية للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف والعديد من تقنيات السيارة.

وزودت Dongfeng هذه السيارة بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وسقف بانورامي كبير، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تشغيل المحرك والمصابيح عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها من الخارج.
 
ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة صيف العام الجاري بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر يولد عزما يعادل 204 أحصنة، ويعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
 
(روسيا اليوم)
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