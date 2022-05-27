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تكنولوجيا وعلوم
هاتف "5G" جديد من "سامسونغ"... هذه مواصفاته وسعره منافس! (فيديو)
Lebanon 24
27-05-2022
|
14:00
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تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف ذكي جديد سيعمل مع شبكات 5G، وسيطرح بمواصفات وأسعار منافسة.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد من الفئة "M" سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (165/75/9.7) ملم، وزنه 223 غ.
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وسيجهز الهاتف بشاشة PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.
وسيضم الاداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 732G، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.
ومن المفترض أن يحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+5) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.
وستدعم سامسونغ هذا الهاتف بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.
(روسيا اليوم)
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