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تكنولوجيا وعلوم

كيف سيكون هاتف موتورولا المنتظر القابل للطي؟

Lebanon 24
27-05-2022 | 16:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Razr الجديد الذي ستكشف عنه موتورولا قريبا.

وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل قابل للطي من المنتصف، وسيحتوي على شاشة خارجية إضافية أكبر من تلك الموجودة في هواتف Razr السابقة.
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وتشير التسريبات إلى أن الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف ستأتي ثنائية العدسة وبدقة (50+13) ميغابيكسل، أي أنها ستكون من بين أفضل كاميرات الهواتف الحديثة، أما الكاميرا الأمامية للجهاز فستكون بدقة 32 ميغابيكسل.
 
 
وسيحصل الهاتف أيضا على شاشة مرنة بمقاس 6.7 بوصة، كما سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G الحديثة ومع شبكات الإنترنت بسرعة عالية بفضل معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 المتطور.
 
وستجهز الحافة اليمنى لهيكل الجهاز بزر الطاقة الذي سيعمل كماسح لبصمات الأصابع أيضا، وبزرين للتحكم بمستوى الأصوات، كما سيزود الهاتف على الأغلب ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
 
 
ومن المفترض أن تكشف موتورولا رسميا عن هذا الهاتف في يونيو القادم، وتبدأ بطرحه رسميا في أغسطس العام الجاري.
 
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