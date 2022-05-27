Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة "إجبارية" على آيفون.. في صالح المستخدم

Lebanon 24
27-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-956636-637892771802358380.jpg
Doc-P-956636-637892771802358380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كثيرا ما تواجهنا مشكلة حذف التطبيقات على هواتف آيفون، لذا تخطط شركة آبل لإجبار مبتكري التطبيقات على وضع "زر" أو خاصية تمكن المستخدمين من مسح التطبيق بكل سهولة.

واعتبارا من 30 حزيران، ستجبر آبل التطبيقات التي يجب على المستخدمين إنشاء حساب فيها، على إتاحة "زر" للمستخدمين لحذف التطبيق وقتما شاؤوا.
Advertisement
 
الحذف بسهولة
هذه الخاصية مصممة لمنع مطوري التطبيقات من محاولة إبقاء المستخدمين مشتركين معهم، حتى في حال قرروا المغادرة، ووضع حد لعمليات البحث الطويلة التي قد يخوضها المستخدمون في صفحات "الأسئلة الشائعة"، في محاولة لإيجاد طريقة لإنهاء اشتراكهم وحذف التطبيق.

فيما تنص القواعد التي طالبت آبل مطوري التطبيقات بتوفيرها، أن يكون خيار حذف الحساب "واضحا ومن السهل العثور عليه"، وفق ما كرت صحيفة "الصن" البريطانية.

ليس فقط التعطيل
كما شددت على أنه لا يكفي توفير القدرة على تعطيل الحساب مؤقتا فقط، بل يجب أن يتمكن الأشخاص من حذف الحساب مع بياناتهم الشخصية.

يشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات، مثل المجالات شديدة التنظيم مثل الخدمات المصرفية، حيث يسمح للشركات بجعل العملية "أكثر عمقا نظرا لأهميتها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-05-28
10:00 | 2022-05-28
08:00 | 2022-05-28
05:00 | 2022-05-28
02:00 | 2022-05-28
16:00 | 2022-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website