10 أعمق انهر حول العالم... اليكم جولة سريعة حولها

قالت "الجزيرة" إذا كان نهر النيل هو أطول أنهار العالم، ونهر الأمازون أعرضها وأغزرها تدفقا. فما أعمق الأنهار على الإطلاق وكم يبلغ عمقه؟ وهل يشترط أن تكون الأنهار الأعمق هي الأطول بالضرورة؟
والنهر هو جسم مائي تتحكم فيه الجاذبية، وتتدفق فيه المياه في اتجاه مجرى النهر. ويمكن أن تكون إما عميقة وعريضة جدا أو يمكن أن تكون ضحلة. ويبلغ الطول المقدر لأطول نهر مسجل -وهو نهر النيل في أفريقيا- حوالي 6646.5 كيلومترا.
ووفقا لموقع "كيدادل" (kidadl)، فإن الأنهار تقدم عمقا غنيا للتاريخ الطبيعي فقد أقامت منازل العديد من الحضارات -التي يعود تاريخها إلى 3 آلاف سنة قبل الميلاد- بالقرب من الأنهار مثل نهر النيل. وكانت أعمق الأنهار في العالم موطنا لكثير من سكان الأرض بالإضافة إلى جحافل الحيوانات المختلفة. وكانت الروافد الرئيسية للأنهار الطويلة مصدرا ثابتا لمياه الشرب النقية للبشر.
وتتنوع الأنهار بشكل كبير في مناطق مختلفة حول العالم، وما يجب ملاحظته هو أن مجرد عمق النهر لا يعني أنه سيكون نهرا طويلا بالضرورة. يوجد 5 أنهار فقط من أعمق 10 أنهار في قائمة أطول 10 أنهار كذلك. وفيما يلي قائمة بأعمق الأنهار في العالم وأين توجد.
نهر الكونغو.. أفريقيا
تبلغ أعمق نقطة في نهر الكونغو 219.4 مترا، وهذا هو أعمق نهر مسجل في العالم. ويعد نهر الكونغو أيضا ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل وتاسع أطول نهر في العالم بطول يقدر بـ4700 كيلومتر. وتحتوي روافده الرئيسية على ما يصل إلى 32 قناة مختلفة.
ويرجع عمق النهر إلى تدفق كمية الأمطار الهائلة عبر غابات الكونغو المطيرة، مما يؤدي إلى تآكل كبير في تربة قاع النهر وتكوين الأخاديد الضخمة. ويُعد هذا النهر أيضا من بين أفضل 10 أنهار في العالم. فهو من بين أكبر الأنهار قدرة على تحمل المياه، ويعد حوض النهر من بين أكثر مناطق العالم تغذية وغنى بالمياه. ويتميز النهر بعنفوان قوي؛ حيث يفوق متوسط قوة تدفق المياه فيه 40 ألف متر مكعب في الثانية، ويمنحه ذلك طاقة كبيرة لتوليد الكهرباء تفي باحتياجات القارة الأفريقية كلها من الكهرباء.
نهر اليانغتسي.. آسيا
يبلغ عمق نهر اليانغتسي 199.9 مترا، مما يجعله أحد أعمق الأنهار في العالم. ينبع نهر اليانغتسي من هضبة تشينغهاي-التبت، ويصادف أنه ثالث أطول نهر في العالم كذلك. ويطلق عليه رسميا تشانغ جيانغ. يدعم نهر اليانغتسي حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
ويؤكد تقرير موقع "ديفوتد تو نيتشر" (Devoted to Nature) أن نهر اليانغتسي كان نهرا مهما للحضارة الصينية منذ العصور القديمة، حيث وفر المياه للزراعة والمدن الضخمة التي نشأت على ضفافه. وتكتظ دلتا النهر بالسكان وهي واحدة من أكثر الأماكن الصناعية والأكثر ثراء على هذا الكوكب.
نهر الدانوب.. أوروبا
يتدفق نهر الدانوب عبر 10 دول، وهو ممر مائي دولي مهم. يبلغ عمقه 178 مترا، وهو ثاني أطول نهر في أوروبا. وينبع نهر الدانوب من ألمانيا، ويتدفق شرقا إلى البحر الأسود، وينتشر حوض النهر عبر جنوب شرق أوروبا. وتعد مدن مثل فيينا وبودابيست وبلغراد من أشهر المدن الأوروبية التي تطل على النهر.
ونظرا لعمق النهر فإنه يمكن لشركات المحيطات التنقل بسهولة في النهر عبر مسافات طويلة جدا وتبلغ قيمة عمليات النقل النهري ملايين الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. ويحتوي حوض نهر الدانوب الموجود أغلبه في رومانيا على العديد من المواقع الأثرية القديمة التي تعدّها منظمة اليونسكو واحدة من أماكن التراث العالمي التي يجب المحافظة عليها.
نهر زامبيزي.. أفريقيا
يبلغ أقصى عمق لنهر زامبيزي في أفريقيا حوالي 116.1 مترا، وهو موطن لشلالات فيكتوريا، إحدى عجائب الدنيا السبع الطبيعية. وينبع نهر زامبيزي من المرتفعات بالقرب من حدود زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا. ويتغير اتجاه النهر 3 مرات تقريبا حتى يصب في المحيط الهندي. ويعد المصدر الرئيسي للطاقة الكهرومائية في المنطقة على الرغم من أن إمكاناته لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير. وقد تم العثور على سمكة النمر، التي يمكن أن تأكل لحم الإنسان أيضا في مياه هذا النهر.