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تكنولوجيا وعلوم
شاشة مخفية في آي فون تكشف كل أسرارك
Lebanon 24
28-05-2022
|
16:00
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إذا كنت قد سئمت من الأشخاص الذين يتجسسون على جهاز آي فون الخاص بك ، فهناك طريقة لإيقافهم إلى الأبد.
وكشف أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تيك توك ويدعى مارك خدعة بسيطة للغاية لإخفاء مركز التحكم الخاص بهاتفك عن الأنظار. ولا يكشف مركز التحكم عن الكثير ولكنه يعرض أشياء مثل الموسيقى التي تستمع إليها، وأي خيارات أخرى قد تكون أضفتها إليه أيضا. ليس ذلك فحسب، فهو يتيح للآخرين العبث والتقاط الصور بالكاميرا أو إيقاف تشغيل الأشياء مثل بلوتوث.
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لكن أحد المفاتيح يستطيع أن يمنع أي أحد من الوصول إلى مركز التحكم أثناء قفله. كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الإعدادات والعثور على Face ID ورمز المرور. أدخل رمز المرور الخاص بك للمتابعة، ثم قم بالتمرير لأسفل حتى تجد قائمة بعنوان "السماح بالوصول عند القفل"، وقم بإيقاف تشغيل "مركز التحكم".
و إذا كنت تريد أن تكون أكثر خصوصية، فيمكنك إيقاف تشغيل أشياء أخرى مثل مركز الإشعارات. والآن لا أحد يستطيع التطفل على هاتفك.
و هذه ليست ميزة حماية الخصوصية الوحيدة التي قامت أبل بتضمينها في هاتفها الذكي، حيث يمكن للمستخدمون أيضًا تجربة ميزة جديدة تحافظ على خصوصية نشاطك على الإنترنت، وهي تعمل مثل VPN لمنع شركات مثل فيس بوك أو أو بعض مواقع البيع بالتجزئة ، من تتبعك عبر الإنترنت، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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