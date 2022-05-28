Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير من حيلة على واتس أب تسمح للأصدقاء بالاحتفاظ بالرسائل المحذوفة

Lebanon 24
28-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-956917-637893617522210434.jpg
Doc-P-956917-637893617522210434.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعمل واتس أب على طرق تتيح للمستخدمين الاستمرار في اخفاء الدردشات، لكن ميزة جديدة كشف عنها أحد المواقع يمكن أن تسمح للأصدقاء الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة.
وتنتهي صلاحية الرسائل التي تختفي بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا حسب المدة التي تختارها. وتم تصميم الميزة لجعل المحادثات أكثر خصوصية، ومنع الأشخاص من البحث عن الأشياء التي قلتها في الماضي. ويمكن لأي شخص تعيينها للمحادثات الفردية أو المجموعات.
Advertisement
وتستكشف واتس أب طرقًا جديدة لتوسيع الرسائل المختفية ويبدو الآن أن هناك طريقة للاحتفاظ بها لفترة أطول، وينطبق هذا على المجموعات، لذلك قد يتعين عليك توخي المزيد من الحذر بشأن ما ستقوله في المستقبل.
و وفقًا للقطات المسربة التي حصل عليها موقع WABetaInfo سيسمح الخيار الجديد للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل المهمة حتى لا تختفي أبدًا، ويظهر أحد الخيارات في إعدادات المجموعة زرًا يسمى Kept Messages. وقال الموقع "بعبارة أخرى، يمكنك هذا الخيار من منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في إصدار مستقبلي من واتس أب".
تعمل واتس أب على طرق تتيح للمستخدمين الاستمرار في اخفاء الدردشات، لكن ميزة جديدة كشف عنها أحد المواقع يمكن أن تسمح للأصدقاء الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة.
وتنتهي صلاحية الرسائل التي تختفي بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا حسب المدة التي تختارها. وتم تصميم الميزة لجعل المحادثات أكثر خصوصية، ومنع الأشخاص من البحث عن الأشياء التي قلتها في الماضي. ويمكن لأي شخص تعيينها للمحادثات الفردية أو المجموعات.
وتستكشف واتس أب طرقًا جديدة لتوسيع الرسائل المختفية ويبدو الآن أن هناك طريقة للاحتفاظ بها لفترة أطول، وينطبق هذا على المجموعات، لذلك قد يتعين عليك توخي المزيد من الحذر بشأن ما ستقوله في المستقبل.
و وفقًا للقطات المسربة التي حصل عليها موقع WABetaInfo سيسمح الخيار الجديد للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل المهمة حتى لا تختفي أبدًا، ويظهر أحد الخيارات في إعدادات المجموعة زرًا يسمى Kept Messages. وقال الموقع "بعبارة أخرى، يمكنك هذا الخيار من منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في إصدار مستقبلي من واتس أب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-05-29
08:00 | 2022-05-29
06:50 | 2022-05-29
05:00 | 2022-05-29
02:00 | 2022-05-29
16:00 | 2022-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website