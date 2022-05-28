تحذير من حيلة على واتس أب تسمح للأصدقاء بالاحتفاظ بالرسائل المحذوفة

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تعمل واتس أب على طرق تتيح للمستخدمين الاستمرار في اخفاء الدردشات، لكن ميزة جديدة كشف عنها أحد المواقع يمكن أن تسمح للأصدقاء الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة.وتنتهي صلاحية الرسائل التي تختفي بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا حسب المدة التي تختارها. وتم تصميم الميزة لجعل المحادثات أكثر خصوصية، ومنع الأشخاص من البحث عن الأشياء التي قلتها في الماضي. ويمكن لأي شخص تعيينها للمحادثات الفردية أو المجموعات.وتستكشف واتس أب طرقًا جديدة لتوسيع الرسائل المختفية ويبدو الآن أن هناك طريقة للاحتفاظ بها لفترة أطول، وينطبق هذا على المجموعات، لذلك قد يتعين عليك توخي المزيد من الحذر بشأن ما ستقوله في المستقبل.و وفقًا للقطات المسربة التي حصل عليها موقع WABetaInfo سيسمح الخيار الجديد للمستخدمين بالاحتفاظ بالرسائل المهمة حتى لا تختفي أبدًا، ويظهر أحد الخيارات في إعدادات المجموعة زرًا يسمى Kept Messages. وقال الموقع "بعبارة أخرى، يمكنك هذا الخيار من منع اختفاء بعض الرسائل المختفية في إصدار مستقبلي من واتس أب".