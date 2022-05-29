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تكنولوجيا وعلوم
شكاوى من رواد فيسبوك... ما السبب؟
Lebanon 24
29-05-2022
|
02:00
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اشتكى عددًا من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، اليوم الجمعة، بشأن عدم ظهور التفاعلات الخاصة بأصدقائهم على المنشورات والصور التي نشرونها عبر حسابتهم.
وتصدر تريند «أبديت الفيس»، موقع فيسبوك، إذ أعرب الكثير من النشطاء عن عضبهم تجاه هذا التحديث، نظرًا لأنه لم يعد بإمكانهم رؤية من تفاعل معهم على ما ينشروه، مما يجعلهم غير ملمين بمن يدعمهم في العالم الافتراضي.
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حل وحيد
وبالبحث، تبين أنه يمكنك رؤية المتفاعلين من على جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، بينما اختفى من تطبيق الهاتف فقط.
وكانت شركة «ميتا»، نشرت بالأمس، بيانًا يفيد بتحديث الخصوصية، فيما يتناسب مع حقوق الملكية الفكرية، وأيضًا الحفاظ على سرية بيانات المسنخدمين بالكامل، وأوضحت في بيانها أنه سيتم العمل بسياسة الخصوصية الجديدة، والتي أوضحتها الشركة في بيانها مشيرة «ستضمن سياسة الخصوصية الجديدة كيفية استخدامنا للمعلومات ومشاركتها مع جهات خارجية. وقمنا بإقرانها بمركز الخصوصية وعناصر تحكم جديدة لإدارة تجربتك ، مثل من يرى منشوراتك والموضوعات التي تريد أن ترى إعلانات عنها».
المصدر: المصري اليوم
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