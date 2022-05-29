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تكنولوجيا وعلوم

تجول عبر الزمن.. ميزة جديدة من "غوغل" تساعد على اكتشاف العالم

Lebanon 24
29-05-2022 | 05:00
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احتفالًا بعيد ميلادها الـ 15، تُتيح ميزة التجوّل الافتراضي من «غوغل» للمستخدمين العودة عبر الزمن من خلال أداة جديدة، إذ تُتيح هذه الأداة للمستخدمين رؤية كيف تغيرت المناظر الطبيعية على مر السنين، مباشرةً من هواتفهم.
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ولجعل الميزة أكثر متعة، قامت «غوغل» برعاية قائمة بالأماكن الشهيرة التي يمكن للمستخدمين استكشافها، وتشمل المناطق الثلاثة الأولى في القائمة البيت الأبيض في عيد الميلاد، يليها تاج محل، ثم السوق العائم في تايلاند.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا القيام بجولة في الفضاء، أو زيارة زهر الكرز الياباني الشهير تقريبًا، أو زيارة منتزه يوسمايت الوطني.
 
ومن بين المعالم السياحية المشهورة عالميًا الحاجز المرجاني العظيم، وبرج إيفل، وقنوات البندقية ونهر كولورادو، وفقًا لـ the sun.

ما هو التجوّل الافتراضي؟

Google Street View هي تقنية ثورية مستخدمة في خرائط «جوجل» و «Google Earth» تتيح للمستخدمين التفاعل مع العديد من الشوارع حول العالم.

وعلى مدار الـ 15 عامًا الماضية، شملت التجول الافتراضي أكثر من 10 ملايين ميل حول أكثر من 100 دولة ومنطقة، مع جمع أكثر من 220 مليار صورة، ما أتاح لنا استخدام ميزة التجوّل الافتراضي.

فيما يأتي هذا التحديث الجديد بعد أسابيع فقط من إطلاق أداة “timelapse ” مماثلة لبرنامج «Google Earth»، وتتيح ميزة اللقطات المتتابعة الذكية للمستخدمين معرفة كيف تغيرت الأحياء على مدار الـ 37 عامًا الماضية.

بينما حصل موظفي «غوغل» على أكثر من 24 مليون صورة أقمار صناعية تم التقاطها على مدى 4 عقود للأداة، كما تهدف هذه الميزة إلى إظهار ليس فقط المشاكل ولكن أيضًا الحلول حسب منشور مدونة «جوجل».
المصدر: المصري اليوم
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