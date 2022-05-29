خاصية جديدة "إجبارية" على آيفون.. ما هي؟

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كثيرا ما تواجهنا مشكلة حذف التطبيقات على هواتف آيفون، لذا تخطط شركة آبل لإجبار مبتكري التطبيقات على وضع "زر" أو خاصية تمكن المستخدمين من مسح التطبيق بكل سهولة حسبما نقلت العربية نت.واعتبارا من 30 حزيران، ستجبر آبل التطبيقات التي يجب على المستخدمين إنشاء حساب فيها، على إتاحة "زر" للمستخدمين لحذف التطبيق وقتما شاؤوا.هذه الخاصية مصممة لمنع مطوري التطبيقات من محاولة إبقاء المستخدمين مشتركين معهم، حتى في حال قرروا المغادرة، ووضع حد لعمليات البحث الطويلة التي قد يخوضها المستخدمون في صفحات "الأسئلة الشائعة"، في محاولة لإيجاد طريقة لإنهاء اشتراكهم وحذف التطبيق.فيما تنص القواعد التي طالبت آبل مطوري التطبيقات بتوفيرها، أن يكون خيار حذف الحساب "واضحا ومن السهل العثور عليه"، وفق ما كرت صحيفة "الصن" البريطانية.كما شددت على أنه لا يكفي توفير القدرة على تعطيل الحساب مؤقتا فقط، بل يجب أن يتمكن الأشخاص من حذف الحساب مع بياناتهم الشخصية.يشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات، مثل المجالات شديدة التنظيم مثل الخدمات المصرفية، حيث يسمح للشركات بجعل العملية "أكثر عمقا نظرا لأهميتها".