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تكنولوجيا وعلوم

أرمينيا ترسل أول أقمارها الصناعية إلى الفضاء

Lebanon 24
29-05-2022 | 14:00
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أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان عن إرسال بلاده أول قمر صناعي لمدارات الأرض.
وخلال اجتماع لأعضاء الحكومة الأرمنية اليوم الخميس قال المسؤول: "في الـ 25 من أيار الجاري، وتمام الساعة 22:35، أطلق إلى مدارات الأرض أول قمر أرمني، القمر أرسل إلى مدارات الأرض بواسطة صاروخ تابع لشركة سبيس إكس، تم إطلاقه من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا".
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ووصف باشينيان هذا الحدث بأنه" خطوة جديدة ومهمة في تطوير صناعة الفضاء في أرمينيا" وقال: "تطوير هذا القمر حدث بفضل التعاون ما بين شركة جيوكوسموس الحكومية الأرمنية وشركة Satlantis الإسبانية".
 
www.youtu.be/UWShyrN6Juk
 
وكانت شركة "سبيس إكس" الأمريكية قد أعلنت الأربعاء 25 أيار الجاري عن نجاح عملية إطلاق صاروخ من نوع Falcon 9 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وأشارت إلى أن الصاروخ نقل إلى مدارات الأرض 59 قمرا صناعيا صغيرا.
 
(روسيا اليوم)
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