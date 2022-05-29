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تكنولوجيا وعلوم
سناب شات يطلق خاصية جديدة باسم "قصص مشتركة"
Lebanon 24
29-05-2022
|
23:00
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أعلنت الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات إضافة خاصية جديدة باسم "قصص مشتركة"، كطريقة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق تكوين مجتمع حول محتوى يحبون التواصل حوله.
وذكرت الشركة في بيان عبر الإنترنت: "مع هذه الخاصية الجديدة نأمل في مساعدة مستخدمي سناب شات في تحويل اللحظات المشتركة إلى ذكريات مشتركة".
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وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن إطلاق الخاصية الجديدة يأتي بعد أسابيع قليلة من مؤتمر "قمة شركاء سناب" حيث أعلنت الشركة عن العديد من الخصائص الجديدة.
ومن الخصائص الجديدة خاصية "وضع المدير" (دايركتور مود) وتهدف إلى توفير طريقة سهلة للوصول إلى أدوات الابتكار الأساسية لنشر الفيديوهات على منصة سناب شات، بما في ذلك خاصية الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم "سبوتلايت".
كما أعلنت شركة سناب عن عدد آخر من المبادرات الجديدة التي تركز على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق عبر الإنترنت. ومن أبرز ما قدمته الشركة في الفترة الأخيرة تطبيق مدمج على واجهة تطبيق سناب شات باسم "التأنق"، والذي يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز في عرض الأزياء وتجربتها افتراضيا.
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