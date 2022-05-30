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تكنولوجيا وعلوم

قريباً روبوتات لتنظيف المنازل!

Lebanon 24
30-05-2022 | 02:00
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عرضت شركة Dyson نماذج أولية لروبوتات مخصصة لتنظيف المنازل تلقائيا.

 

وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن شركة Dyson أعلنت عن ابتكار هذه الروبوتات، التي ستقوم بمساعدة الناس في تنظيف المنازل.

 

وتضيف الص: "عرض مهندسو الشركة نماذج أولية لهذه الروبوتات القادرة على تنظيف المنزل تلقائيا وكذلك مساعدة الناس في الأمور المنزلية الروتينية المختلفة."

 

ومن ضمن الأجهزة التي عرضها مهندسو الشركة، روبوت له ذراع آلية مع فوهة مكنسة كهربائية لتنظيف الأثاث. وروبوت آخر له قبضة ناعمة يمكنه تحريك الأواني والأطباق وترتيبها، والروبوت الثالث يمكنه جمع الأشياء الصغيرة المبعثرة في المنزل، من لعب ودمى الأطفال وغيرها.

 

ووفقا للمهندسين، يمكن أن تعرض الشركة هذه الأجهزة للبيع في الأسواق في عام 2030 . وقد أعلنت الشركة عن تعيين 250 مهندسا متخصصا في الكمبيوتر وتقنية الروبوتات، وتنوي خلال السنوات الخمس المقبلة تعيين ما لا يقل عن 700 آخرين، وأنها خصصت حوالي 750 مليون دولار لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة.

 

يذكر أن شركة Dyson، كانت قد أعلنت في شهر آذار الماضي، عن ابتكار سماعات الرأس Zone المجهزة بمنظومة تنقية الهواء. هذه المنظومة تسحب الهواء بواسطة ضاغطة وتضخه عبر الفلتر لتنقيته ومن ثم إلى الجهاز التنفسي للمستخدم.

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المصدر: روسيا اليوم
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