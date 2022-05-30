في حال لم يعمل منبه أيفون... قم بهذه الخطوات

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يمكنك للتحقق، اتباع هذه الخطوات: ابدأ تطبيق الساعة، واضغط فوق علامة التبويب المنبه في أسفل الصفحة، وابحث عن المنبه الذي لم يعمل بالطريقة التي كنت تتوقعها، تحقق من الوقت المناسب، وإعداد AM / PM، ومعرفة ما إذا كان قد تم ضبطه للتكرار في أيام الأسبوع التي تريدها، وإذا لم يكن كذلك، فاضغط عليه وقم بإجراء التغييرات اللازمة.إذا كنت تستخدم Apple Watch جنبًا إلى جنب مع تطبيق Clock بهاتفك، فقد تتداخل بعض الإعدادات الموجودة على ساعتك مع قدرة الساعة على إيقاظك بلطف في الصباح عند جدولة التنبيه.أولاً، تأكد من عدم قفلApple Watch ، ادخل رمز المرور الخاص بك على الساعة حتى تتمكن من الوصول إلى تطبيقات الساعة، ثم اسحب لأعلى من الأسفل لرؤية شاشة الإعدادات وتأكد من عدم ضبطها على كتم الصوت أو وضع المسرح أو وضع الطائرة، إذا تم تحديد أي من هذه الرموز الثلاثة، فاصغط فوقها لإيقاف تشغيلها.يتم التحكم في أصوات التنبيه في تطبيق الإعدادات بشكل افتراضي، وليس باستخدام أزرار الصوت الموجودة على جانب أيفون، تأكد من ضبطه على مستوى عالٍ بما يكفي لإيقاظك، وإلا فقد ينطلق المنبه ولن تعرف ذلك ببساطة.ابدأ تطبيق الإعدادات واضغط فوق Sounds & Haptics، وفي قسم Ringer and Alerts، اضبط شريط التمرير بحيث يكون مرتفعًا بما يكفي لجذب انتباهك في الصباح.كما أنه من الجيد أيضًا التأكد من إيقاف تشغيل "التغيير باستخدام الأزرار"، مع تمرير الزر جهة اليسار، وإلا يمكنك بسهولة خفض مستوى صوت المنبه عن طريق الصدفة باستخدام أزرار الصوت.إذا كنت تواجه مشكلة في الاستيقاظ على صوت المنبه، فجرب صوتًا مختلفًا، فهما مختلفان عن نفس مستوى الصوت، وقد تجد الآخرين يقومون بعمل أفضل في جذب انتباهك.هناك طريقة أخرى قد يصدر بها صوت المنبه ولكن لا تلفت انتباهك: قد يتم تشغيل الصوت من خلال جهاز صوتي متصل، مثل سماعات الرأس أو سماعات الأذن أو مكبر الصوت المحمول الموجود في غرفة أخرى.يمكنك التأكد من عدم وجود أجهزة البلوتوث متصلة، أو ببساطة قم بإيقاف تشغيل البلوتوث ثم أعد تشغيله مرة أخرى، وسيتم قطع اتصال أي أجهزة ويجب أن يتم تشغيل المنبه من خلال مكبر صوت أيفون.يمكنك للقيام بذلك، أن تسحب لأسفل من أعلى يمين الشاشة لرؤية مركز التحكم، واضغط على أيقونة بلوتوث في الجزء العلوي الأيسر، ثم انتظر حوالي خمس ثوانٍ، وبعد ذلك، يمكنك إعادة تشغيل بلوتوث مرة أخرى.قد يكون هناك نوع من خلل في البرنامج يمنع المنبه من العمل بشكل صحيح، ويمكنك إزالة هذا النوع من الخلل المؤقت عن طريق إيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك ثم إعادة تشغيله مرة أخرى، افعل ذلك ثم حاول تشغيل المنبه مرة أخرى.