Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يحصل على ميزة تهم الكثيرين من مستخدميه

Lebanon 24
30-05-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-957501-637895319766884197.jpg
Doc-P-957501-637895319766884197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق حصل على ميزة جديدة قد تكون مهمة للكثير من المستخدمين.
وتبعا للمبرمجين في "تويتر" فإن ميزة Circle الجديدة التي بدأ اختبارها مطلع أيار الجاري باتت متاحة الآن للعديد من المستخدمين، وللاستفادة منها يمكن للمستخدم تحديث تطبيق "تويتر" لأحدث نسخة، أو الذهاب إلى موقع الويب الخاص بالشبكة ومحاولة كتابة تغريدة واستعمال هذه الميزة معها.
Advertisement
وبواسطة الميزة الجديدة يمكن لمستخدم "تويتر" اختيارمجموعة معينة من الأشخاص لتصل لهم تغريدته، ويبلغ عددهم  150 شخصا، سواء كانوا من متابعيه على التطبيق أم لا، كما يمكن تعديل المجموعة وحذف وإضافة أشخاص إليها.
ومن جهته قال المتحدث باسم "تويتر" جوزيف نونيز:" إن الميزة ما زالت قيد الاختبار عند بعض مستخدمي أجهزة أندرويد وiOS، ومن المفترض أن تصل إلى شريحة أكبر من المستخدمين قريبا بعد إدخال بعض التعديلات عليها وفقا لملاحظات المستخدمين الذين اختبروها".
ويرى خبراء التقنية أن الميزة الجديدة ستمنح مستخدمي "تويتر" خصوصية أكبر في نشر التغريدات، وإمكانيات أوسع لتحديد الجمهور الذي يرغبون بأن تصل إليهم تغريداتهم ما سيساعد على استعمال التغريدات بهدف العمل أو تنظيم الاجتماعات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-05-31
02:00 | 2022-05-31
16:00 | 2022-05-30
14:00 | 2022-05-30
13:38 | 2022-05-30
11:00 | 2022-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website