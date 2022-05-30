Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتسويقٍ ناجح عبر "السوشيل ميديا".. خبيرٌ لبناني يقدّم لك النصائح

Lebanon 24
30-05-2022 | 13:38
A-
A+
Doc-P-957542-637895404680637951.jpg
Doc-P-957542-637895404680637951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال السنوات الأخيرة، أصبحت السوشال ميديا واحد من أهم أدوات التسويق لمشاريع سواء كانت ناشئة أو قائمة.
 
وإنطلاقاً من ذلك، ولمساعدة المسوقين الإلكترونيين على اكتساب مهارات جديدة، قدم خبير التواصل الاجتماعي بوب جعلوك بعض النصائح التي تضمن نجاح جميع الحملات التسويقية عبر الإنترنت.
Advertisement
 
ويقول جعلوك إنّ "استراتيجية التسويق عبر السوشال ميديا هي الدليل العملي الذي يوضح لك الأهداف والخطوات والأفكار التي تحتاج إلى القيام بها لتحقيق النجاح لعلامتك التجارية"، ويضيف: "حتى تتمكن من تنفيذ هذه الخطة؛ عليك التعرف على أسرار وكيفية النجاح في التسويق عبر منصات السوشال ميديا وذلك من خلال التالي:

الكثير من الإبداع
لم يكن عام 2021 متوقعاً أبداً مما زاد من صعوبة التسويق وتحقيق الأرباح على الكثيرين؛ لذلك فإن هذا العام يحتاج إلى الكثير من الإبداع في صناعة المحتوى.
 
وفعلياً، فإن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على أفكار مختلفة والقراءة المستمرة لمواكبة كل جديد في هذه الصناعة.

البقاء على تواصل مستمر مع جمهورك
خلال نشر المنشورات، يجب أن تراعي التواصل مع جمهورك، كأن تكتب "اترك لنا تعليق، أو أعطنا بعض الإجابات عن ....". حكماً، يجب أن يتأكد العميل من اهتمامك برأيه.

المشاركة والاهتمام بالمحتوى
يجب عليك الاهتمام أكثر بالمحتوى، فأنت مطالب بالتخطيط للمحتوى قبل النشر لأنك تريد عبر هذا المنشور جذب الجمهور نحو متجرك أو موقعك. وبشكل أكيد يجب معرفة أنّ جذب وشد الجمهور لا يتم عبر النشر العشوائي.
 
اختيار الوقت المناسب النشر
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب معرفة أفضل الأوقات للنشر، وذلك كي يكون الجمهور على تفاعل مع المنشورات.
 
 
خبير مواقع التواصل بوب جعلوك:
 
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-05-30
11:00 | 2022-05-30
08:00 | 2022-05-30
05:00 | 2022-05-30
02:00 | 2022-05-30
23:00 | 2022-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website