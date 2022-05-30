لتسويقٍ ناجح عبر "السوشيل ميديا".. خبيرٌ لبناني يقدّم لك النصائح

خلال السنوات الأخيرة، أصبحت السوشال ميديا واحد من أهم أدوات التسويق لمشاريع سواء كانت ناشئة أو قائمة.

وإنطلاقاً من ذلك، ولمساعدة المسوقين الإلكترونيين على اكتساب مهارات جديدة، قدم خبير التواصل الاجتماعي بوب جعلوك بعض النصائح التي تضمن نجاح جميع الحملات التسويقية عبر الإنترنت.

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ويقول جعلوك إنّ "استراتيجية التسويق عبر السوشال ميديا هي الدليل العملي الذي يوضح لك الأهداف والخطوات والأفكار التي تحتاج إلى القيام بها لتحقيق النجاح لعلامتك التجارية"، ويضيف: "حتى تتمكن من تنفيذ هذه الخطة؛ عليك التعرف على أسرار وكيفية النجاح في التسويق عبر منصات السوشال ميديا وذلك من خلال التالي:



الكثير من الإبداع

لم يكن عام 2021 متوقعاً أبداً مما زاد من صعوبة التسويق وتحقيق الأرباح على الكثيرين؛ لذلك فإن هذا العام يحتاج إلى الكثير من الإبداع في صناعة المحتوى.

وفعلياً، فإن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على أفكار مختلفة والقراءة المستمرة لمواكبة كل جديد في هذه الصناعة.



البقاء على تواصل مستمر مع جمهورك

خلال نشر المنشورات، يجب أن تراعي التواصل مع جمهورك، كأن تكتب "اترك لنا تعليق، أو أعطنا بعض الإجابات عن ....". حكماً، يجب أن يتأكد العميل من اهتمامك برأيه.



المشاركة والاهتمام بالمحتوى

يجب عليك الاهتمام أكثر بالمحتوى، فأنت مطالب بالتخطيط للمحتوى قبل النشر لأنك تريد عبر هذا المنشور جذب الجمهور نحو متجرك أو موقعك. وبشكل أكيد يجب معرفة أنّ جذب وشد الجمهور لا يتم عبر النشر العشوائي.

اختيار الوقت المناسب النشر

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب معرفة أفضل الأوقات للنشر، وذلك كي يكون الجمهور على تفاعل مع المنشورات.

خبير مواقع التواصل بوب جعلوك: