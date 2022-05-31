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تكنولوجيا وعلوم
في هذا البلد العربي... مياه البحر تتحول إلى اللون الأحمر وهذا رأي العلم!
Lebanon 24
31-05-2022
|
02:00
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رصدت محميات البحر الأحمر، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة بمصر، ظاهرة بيئية تكرر سنويا وهي التكاثر الجنسي للشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تمثل عملية التكاثر الجنسي البيولوجية، التي تقوم بها الشعاب المرجانية للنمو والتكاثر والحفاظ على النوع، وتحول مياه البحر للون الأحمر في عدة مناطق بشاطئ الغردقة.
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وكشف تقرير علمي صادر عن المحميات الطبيعية أن الشعاب المرجانية الصلبة تقوم في هذا التوقيت من كل عام بعملية تكاثر جنسي، من خلال إطلاق ملايين البويضات والحيوانات المنوية مكتملة النضج، التي تنجح عدد محدود منها، وتتلاقي في حالة الظروف المناسبة وتنتج يرقة يمكنها النمو في حالة وجود قاع صلب يمكن الثبات علية ونمو المستعمرات المرجانية وانه طبقا للابحاث العلمية المنشورة فان ظاهرة تكاثر الشعاب المرجانية ظاهرة طبيعية تحدث كل عام في الفترة من 20 حتى نهاية شهر نيسان، خاصة لأنواع الشعاب المرجانية الصلبة المتفرعة من جنس أكروبورا.
المصدر: المصري اليوم
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