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تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى سيارة "ZR-V" الجديدة من "هوندا"

Lebanon 24
31-05-2022 | 11:00
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كشفت شركة هوندا اليابانية عن سيارة ZR-V الجديدة التي صممتها لتكون سيارة شبابية أنيقة ومتطورة بنفس الوقت.

وتأتي السيارة بهيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفق أحدث معايير ديناميكية الهواء، مبني على منصات تم اختبارها في سيارات Civic، طوله 4 أمتار و56 سنتيمترا، عرضه 184 سم، وارتفاعه 162 سم.
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وجهّزت هذه السيارة بعجلات بأقراص من الكروم بمقاسات 17 و18 إنشا، وصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب ومزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على شاشة بمقاس 10.2 بوصة قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة للتحكم بأنظمة المولتيميديا والكاميرات والعديد من مزايا المركبة.

وزودتها هوندا بأنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالعجلات على المنحدرات والطرق الوعرة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بأربع أسطونات بسعة 1.5 ليتر وعزم 182 حصانا، كما تتصدر منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.
 
(روسيا اليوم)
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