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تكنولوجيا وعلوم
هاتف مميز يظهر في عالم أجهزة أندرويد
Lebanon 24
31-05-2022
|
23:00
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كشفت Vivo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا بين أحدث الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة أندرويد.
ويأتي هاتف iQOO Neo6 SE الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76.2/8.5) ملم، وزنه 190غ.
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أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12 مع واجهات Origin OS Ocean، ومعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
www.youtu.be/bGsj2N0MeJY
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميل أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.
(روسيا اليوم)
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