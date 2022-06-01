ستهمّك كثيراً... ما هي ميزات واتساب المقبلة؟

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يعمل واتساب على ميزات متعددة لتحسين تجربة المستخدم، ضمنها اختبار تطبيق المراسلة الفورية الميزات القادمة على الإصدارات التجريبية من تطبيقات أندرويد وiOS قبل طرحها رسميًا.ستقدم واتساب قريبًا ميزة جديدة تسمى "معلومات رد الفعل التفصيلية للألبومات" والتي تم رصدها في إصدار واتساب التجريبي لنظام التشغيل iOS، في تحديث مستقبلي سيسمح واتساب للمستخدمين بعرض ردود الفعل التفصيلية على معلومات الألبوم التلقائية من خلال إظهار صورة مصغرة للوسائط. إذا تفاعل شخص ما الآن مع صورة أو مقطع فيديو في ألبومك التلقائي، فأنت بحاجة إلى فتح الألبوم لعرض الوسائط التي تفاعلت.ميزة أخرى قادمة مثيرة للاهتمام على WhatsApp هي القدرة على الخروج من المجموعات بصمت، تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي 2.2218.1 على سطح المكتب، ستتيح لك هذه الميزة الخروج من مجموعة واتساب دون إخطار أعضاء المجموعة الآخرين، سيتم إخطار مديري المجموعة فقط إذا غادر أحدهم المجموعة.سيقدم بريميوم خطة اشتراك تسمى "WhatsApp Premium" لحسابات الأعمال والتي ستوفر بعض الميزات الإضافية مثل القدرة على ربط ما يصل إلى 10 أجهزة وإنشاء رابط أعمال مخصص وما إلى ذلك. على الرغم من أن خطة الاشتراك ستكون اختيارية للمستخدمين.طرح واتساب ميزة عرض التسمية التوضيحية المجددة لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية، تتيح لك هذه الميزة تحديد مستلمين إضافيين عند إرسال الوسائط، بما في ذلك تحديثات الحالة، لذلك لا يحتاج المستخدمون إلى إعادة توجيه الوسائط بعد إرسالها.وإلى جانب ذلك سيوفر واتساب أيضًا قسمًا معاد تصميمه حيث سيتمكن المستخدمون من اختيار الجمهور لتحديث الحالة الحالية، لا تحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات خصوصية الحالة للتغيير، يتوفر كل من التسمية التوضيحية ومحدد جمهور الحالة لمستخدمي الإصدار التجريبي وسيتم طرحهما لمزيد من المستخدمين في الأيام المقبلة.في المستقبل سيتمكن المستخدمون من الاحتفاظ بالرسائل المهمة في محادثة تختفي، سيجلب واتساب قسمًا جديدًا داخل معلومات الاتصال ومعلومات المجموعة سيحتفظ بجميع الرسائل المهمة.