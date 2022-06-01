ما هو سر إزالة خاصية "الوضع الليلي" على فايسبوك من هواتف آبل؟

فوجئ ملايين من مستخدمي فيسبوك، السبت الماضي، بعودة الموقع على هواتفهم إلى اللون الأبيض، بعد أن كان يتبع خاصية «Dark Mood»، التي تتيح لهم خلفية تصفح داكنة، تريح العين عند الرؤية الليلية، بعدما لقيت الخاصية استحسان كثير من المستخدمين ورواجًا واسعًا بينهم.وقالت صحيفة «الصن» الإنجليزية في تقرير نشرته، إنه «تعرضت خاصية الوضع المظلم للعطل، السبت الماضي، على أجهزة آبل، مما ترتب علية إزالتها من الاختيارات».

وأضافت مواقع تقنية متخصصة أن «العطل قد يكون سببه عطل في النظام للموقع، وليس مشكلة عامة، حيث أن المواقع «الشقيقة» لفيسبوك لا تواجه هذه المشكلة، مثل واتساب وإنستغرام».ويعد الوضع المظلم أحد إعدادات العرض لواجهات المستخدم، والتي عند تنشيطها تعرض نصًا أبيض على خلفية داكنة، وأدخلت آلاف التطبيقات هذه الميزة في السنوات الأخيرة في محاولة لجعل واجهاتهم أقل حدة وإشعاعا على أعين المستخدمين.وتعتبر خاصية وضع الظلام من أكثر الإضافات نجاحا على موقع فيسبوك، حيث اعتمدها مئات الملايين ولاقت شعبية بينهم، بسبب المظهر الأنيق والراحة للعينين.