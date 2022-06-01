مدينة قديمة للمايا... هذا ما اكتشفة العلماء

Advertisement

عثر علماء الآثار على أنقاض مدينة قديمة تعود لحضارة المايا فيها قصور وأهرامات وساحات، ويعتقد أنها كانت مأهولة خلال أعوام 600-900 بعد الميلاد.وتشير صحيفة The Guardian، إلى أن علماء الآثار عثروا على أنقاض هذه المدينة في الموقع المخصص لإنشاء منطقة صناعية بالقرب من مدينة ميريدا على شبه جزيرة يوكاتان.ويمكن ملاحظة الطراز المعماري puuc، لحضارة المايا خلال أعوام 987-1194، الذي كان شائعا في جنوب شبه جزيرةيوكاتان، ولكنه نادرا بالقرب من ميريدا.ويقول عالم الآثار كارلوس بيرازا، "نعتقد أن أربعة آلاف شخص يمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية كانوا يعيشون في هذه المدينة. فقد كان الكهنة والكتبة يعيشون في القصور، والناس العاديون في بيوت صغيرة".ويذكرن أن علماء الآثار عثروا قبل فترة قصيرة على مقابر للبالغين والأطفال، دفنوا مع أدوات من حجر السبج Obsidian (حجر كريم) وحجر السليكون وأشياء أخرى."نوفوستي"