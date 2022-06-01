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تكنولوجيا وعلوم

هل تبحث عن فرص في التكنولوجيا؟.. أبل تقدم تدريبًا مهنيًا بشهادات

Lebanon 24
01-06-2022 | 23:00
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قدمت شركة آبل برنامجين للتدريب المهني وإصدار الشهادات لتعليم العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص يرغب في بدء مهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتشمل كيفية نشر وإدارة ودعم أجهزة iPhone و Mac وأجهزة Apple الأخرى في مكان العمل.
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وتغطي دورة دعم أجهزة Apple الأدوات والخدمات وأفضل الممارسات لمنتجات Apple، وقالت الشركة إن الدورة تمتد على نحو 14 ساعة من المحتوى، وبمجرد اكمالها، سيخضع المتقدم لامتحان للحصول على شهادة والتقدم إلى المستوى التالي.

وتغطي دورة نشر وإدارة Apple كيفية تكوين منتجات Apple وإدارتها وتأمينها باستخدام "إدارة الأجهزة المحمولة".

وتقدر Apple أن هناك حوالي 13 ساعة من المحتوى في هذه الدورة التدريبية، بمجرد اكتمال الدورة، يمكنك إجراء امتحان الشهادة.

ويكلف كل امتحان 149 دولارا، وقالت أبل إنها ستقدم منحا دراسية تغطي تكلفة الامتحانات للطلاب في مبادرتها للتعليم المجتمعي.

ويمكن لأي شخص يعاني من صعوبات مالية أيضا التقدم بطلب للحصول على قسائم من Mac Admins Foundation للمساعدة في دفع تكلفة الاختبارات.

ويحصل الأشخاص الذين يجتازون امتحانات الشهادات على شهادة رقمية يمكن عرضها على السير الذاتية والملفات الشخصية عبر الإنترنت ولوحات الوظائف.

وقالت سوزان بريسكوت نائبة رئيس الشركة في بيان إن "التدريب الاحترافي من Apple يساعد أي شخص مهتم بالتكنولوجيا على متابعة وظائف تكنولوجيا المعلومات عالية الأجر".

ووجد مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن ينمو بنسبة 13٪ بحلول عام 2030 بحسب موقع CNET.

وهناك حوالي 42،400 فرصة عمل في هذا المجال كل عام في الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
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