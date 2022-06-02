كيف يستحمّ رواد الفضاء؟ رائدة فضاء توثق ذلك (فيديو)

💆♀️ How exactly astronauts wash long hair in space. Demo by Wang Yaping in Tiangong Space Station (CSS). HD: https://t.co/JMnsC508kn pic.twitter.com/S5kbP1WYcc
— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) May 30, 2022
💆♀️ How exactly astronauts wash long hair in space. Demo by Wang Yaping in Tiangong Space Station (CSS). HD: https://t.co/JMnsC508kn pic.twitter.com/S5kbP1WYcc
وفقاً لما أظهره الفيديو، فقد انتصب شعرها بشكل مفاجئ بسبب انعدام الجاذبية، رغم محاولات فرده بالماء، وهو ما صعّب مهمتها في عملية الغسل.
وبعد ذلك انتقلت إلى عملية التجفيف، حيث بدأت بشكل تدريجي في تجفيف مناطق الشعر المختلفة، قبل أن تلفه بشكل كامل، بواسطة قطعة خاصة من القماش.
وبسبب اختلاف طبيعة الظروف بسبب الجاذبية، يعيش رواد الفضاء تجارب مختلفة في أعمال حياتهم اليومية، خلال وجودهم في المهمات الفضائية.