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تكنولوجيا وعلوم
لمحبي المقتنيات النادرة... تعرفوا إلى هذه الساعة الذهبية الفاخرة (فيديو)
Lebanon 24
02-06-2022
|
16:00
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نشرت شركة Caviar الروسية المتخصصة بتعديل الأجهزة الذكية صورا لساعة Apple Watch التي ستطرحها لمحبي المقتنيات الفاخرة والمميزة.
وأشارت الشركة إلى أن الساعة الجديدة ستأتي بهيكل مصنوع من الذهب من عيار 18، وستطرح بعدة نماذج لتلبية أذواق مختلف شرائح زبائنها.
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واستلهم المصممون في Caviar النقوشات التي زين فيها هيكل ساعة Gold Moon الجديدة من النقوش التي زينت ساعات Patek Philippe Sky Moon Tourbillon و Vacheron Constantin Metiers d'Art.
وستزين هذه الساعات بزر جانبي دوار مزين بالأحجار الكريمة السوداء اللون، أما حزام الساعة فسيصنع من جلود التماسيح الفاخرة، وثبتت عليه حلقة مصنوعة من الذهب لتعديل مقاسه على المعصم.
ومن المفترض أن تبدأ Caviar بطرح هذه الساعات اعتبارا من 15 أكتوبر القادم، وبأسعار تتراوح ما بين 630 و 20 ألف دولار.
وكانت Caviar قد أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من نماذج الهواتف الذكية المعدّلة، منها هواتف آيفون صنعت هياكلها من الذهب ووصلت أسعارها إلى عشرات آلاف الدولارات.
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