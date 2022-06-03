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تكنولوجيا وعلوم

تغييرات على تطبيقات آيفون وآيباد الجديدين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-06-2022 | 08:00
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تعتزم شركة آبل (Apple) تقديم عدد كبير من التحديثات الجديدة لأجهزة آيفون وآيباد مع إصدارات أنظمة التشغيل المقبلة، "آي أو إس 16″ (iOS 16) و"آيباد أو إس 16" (iPadOS 16)، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة خلال الكلمة الرئيسية في اجتماع المطورين (WWDC 2022) المزمع في 6 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC).
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وتشمل التغييرات التي تم إجراؤها على آيفون تحديثات للإخطارات والرسائل وتطبيق هيلث (Health).

وقدمت آبل تغييرات جديدة في الإشعارات العام الماضي أيضًا، بما في ذلك خيار تجميعها معًا في ملخص في وقت معين من اليوم، ووضع تركيز جديد يحد من الإشعارات التي تراها خلال أوقات محددة. وقالت وكالة بلومبيرغ إنه من المتوقع أن يحصل تطبيق الرسائل على ميزات صوتية جديدة.

ويقول تقرير "سي إن بي سي" إن شركة آبل ستضيف عناصر جديدة إلى شاشة القفل مع دعم الشاشات "التي تعمل دون قفل" على "آيفون 14″ و"آيفون 14 برو".

وسيسمح لك ذلك برؤية الأيقونات على جهاز الآيفون الخاص بك حتى عندما تكون جالسًا على مكتبك. بينما في الوقت الحالي، تصبح شاشة آيفون مظلمة عندما لا تكون قيد الاستخدام.

وغالبًا ما تكشف شركة آبل النقاب عن أحدث إصداراتها من آيفون في الخريف، لذلك هناك بضعة أشهر قبل أن يتمكن المستهلكون من شراء الهواتف التي يمكنها استخدام هذه الميزة.

وقال التقرير أيضًا إن آبل ستضيف خيارات جديدة لتعدد المهام على آيباد. ففي العام الماضي، سهل تشغيل تطبيقين جنبًا إلى جنب، لكن بعض الأشخاص الذين يريدون فعل المزيد باستخدام أجهزة آيباد الخاصة بهم لطالما رغبوا في خيار تشغيل المزيد من التطبيقات في نوافذ مختلفة، كما هو الحال في جهاز ماك (Mac).

وعادةً ما تعلن آبل عن برنامج جديد في هذا الحدث، ثم تقوم بإصدار نسخة تجريبية للمستخدمين لتجربته قبل طرح الإصدار النهائي لجميع المستخدمين في الخريف.

وقالت بلومبيرغ إن الشركة قد تعلن أيضًا عن أجهزة حاسوب محمولة جديدة من طراز "ماك بوك آير" (MacBook Air) في هذا الحدث."الجزيرة" 
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