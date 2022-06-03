Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطوّر كبير في صناعة الروبوتات... قد تشعر بالاحساس والألم!

Lebanon 24
03-06-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-958712-637898481759345470.jpg
Doc-P-958712-637898481759345470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن للروبوتات أن تشعر بالألم قريبًا بفضل تطوير جلد إلكتروني جديد يمكنه محاكاة الأحاسيس غير المريحة، حيث يقول العلماء الذين يقفون وراء الاختراع إن اليد الميكانيكية المزودة بجلد ذكى أظهرت قدرة ملحوظة على تعلم التفاعل مع المحفزات الخارجية مثل ضربة في راحة اليد.
Advertisement
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستخدم الروبوت نوعًا جديدًا من نظام المعالجة التي تحاكي المسارات العصبية للدماغ من أجل تعلم" الشعور بالألم.
 
يعمل الخبراء منذ عقود على بناء جلد صناعي بحساسية اللمس، بطريقة واحدة تم استكشافها على نطاق واسع وتتميز بمجموعة من مستشعرات التلامس عبر سطح الجلد الإلكتروني للسماح لها بالكشف عند ملامستها لجسم ما.
 
لكن هذه المستشعرات تنتج عادةً حجمًا كبيرًا من البيانات التي يمكن أن تستغرق وقتًا حتى تتم معالجتها بشكل صحيح بواسطة الكمبيوتر والاستجابة لها، مما يتسبب في حدوث تأخيرات من شأنها أن تقلل من فعالية الجلد المحتملة في مهام العالم الحقيقي.
 
توصل فريق من المهندسين من جامعة جلاسك الآن إلى نموذج أولي جديد "الجلد الإلكتروني" يعتقد أنه تقدم كبير في مجال الروبوتات الحساسة للمس.
 
واستلهموا هذا الأمر من كيفية تفسير الجهاز العصبي المحيطي للإنسان للإشارات من الجلد من أجل القضاء على التأخير واستهلاك الطاقة للمفاهيم السابقة.
 
كما أنه بمجرد أن يتلقى جلد الإنسان مدخلاً، يبدأ الجهاز العصبي المحيطي بمعالجته عند نقطة الاتصال، ويقلصه إلى المعلومات الحيوية فقط قبل إرساله إلى الدماغ.
 
يسمح هذا التقليل من البيانات الحسية بالاستخدام الفعال لقنوات الاتصال اللازمة لإرسال البيانات إلى الدماغ، والذي يستجيب بعد ذلك على الفور تقريبًا حتى يتفاعل الجسم بشكل مناسب.
 
كما أنه لبناء جلد إلكتروني قادر على الاستجابة الفعالة من الناحية الحسابية مثل المشبك، قام الباحثون بطباعة شبكة من 168 ترانزستورًا متشابكًا مصنوعة من أسلاك نانوية من أكسيد الزنك مباشرة على سطح بلاستيكي مرن، ثم قاموا بتوصيل الترانزستور المشبكي بجهاز استشعار الجلد فوق كف يد إنسان على شكل إنسان.
 
ويسجل المستشعر تغييراً في مقاومته الكهربائية عند لمسه، بلمسة خفيفة تتوافق مع تغيير بسيط ولمسة أصعب تؤدي إلى تغيير أكبر.
 
وقال العلماء إن هذه المدخلات مصممة لتقليد الطريقة التي تعمل بها الخلايا العصبية الحسية في جسم الإنسان، وفي النماذج الأولية للجلد الإلكتروني، سيتم إرسال بيانات الإدخال هذه إلى جهاز كمبيوتر لتتم معالجتها، حيث غالبًا ما يكون هناك تأخير.
 
ولكن في هذا التصميم، تعمل الدائرة المدمجة في الجلد كمشابك اصطناعية، مما يقلل المدخلات إلى ارتفاع بسيط ويسرع عملية التفاعل.
 
المصدر: اليوم السابع
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2022-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:02 | 2022-06-03
14:00 | 2022-06-03
11:00 | 2022-06-03
08:00 | 2022-06-03
05:00 | 2022-06-03
02:00 | 2022-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website