22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
للمقربين فقط... ميزة جديدة في تويتر
Lebanon 24
03-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ موقع "تويتر" في اختبار ميزة جديدة منذ بداية الشهر الجاري، والتي ستمنع كافة المستخدمين من الاطلاع على تغريدات محددة.
فيجري الموقع ميزة تدعى "دوائر"، والتي تسمح لجميع مستخدميه بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، وهي أقرب إلى ميزة "Close Friends" (الأصدقاء المقربون).
Advertisement
عند اعتماد ميزة "دوائر" بشكل نهائي، ستظهر قائمة منسدلة عند البدء في كتابة تغريدة جديدة، والتي تحمل خيار مشاركتها لـ"الجميع" أو لـ"دائرة"، وذلك من أجل تحديد مشاهدتها على جمهور محدد.
فيما يسمح "تويتر" بإضافة ما يصل إلى 150 مستخدما إلى الدائرة، سواء كانوا متابعين أم لا.
وسيرى المستخدمون في الدائرة المندرجين بها ملاحظة نصها هو: "يمكن فقط للأشخاص الموجودين في دائرة "تويتر" الخاصة بفلان مشاهدة هذه التغريدة".
خصخصة تغريدات
ويشبه التغريد على "دائرة" مثل امتلاك حساب خاص، فهي تقوم بخصخصة تغريدات معينة، بدلا من تقييد الوصول إلى الملف الشخصي بالكامل.
في حين لن يتمكن الأشخاص في الدائرة من إعادة تغريد أي شيء يتم تنشره عليها، لكن لا يزال بإمكانهم التقاط لقطة شاشة ثابتة (سكرين شوت)، وكذلك تنزيل التغريدات المعروضة لهم.
ولا تزال ميزة "دوائر" قيد الاختبار على بعض مستخدمي "تويتر"، ولن يتم طرحها على نطاق واسع للجميع حتى إشعار آخر.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة تُفاجئ الجميع بلوك جديد.. والجمهور: "نورت يا زغير" (صور)
02:00 | 2022-06-03
03/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
Lebanon 24
ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث المواقع.. أصبحت شابة والجمهور يُشبهها بوالدتها (صورة)
03:00 | 2022-06-03
03/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
Lebanon 24
نائبان عادا الى التنسيق:"صلحة مباركة"
01:15 | 2022-06-03
03/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
Lebanon 24
رقمٌ غير متوقع بالليرة.. هكذا أصبحت تسعيرة الإنترنت في المنازل
13:58 | 2022-06-03
03/06/2022 01:58:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
Lebanon 24
اسود مهاجماً جعجع بسبب النائبة المنتخبة.. وهذا ما قاله عن بريّ
06:14 | 2022-06-03
03/06/2022 06:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:02 | 2022-06-03
"مصدرها من لبنان"... "مايكروسوفت" تُعلن إحباط هجمات إلكترونية
16:00 | 2022-06-03
تطوّر كبير في صناعة الروبوتات... قد تشعر بالاحساس والألم!
11:00 | 2022-06-03
ودّعوا TweetDeck في هذا الموعد!
08:00 | 2022-06-03
تغييرات على تطبيقات آيفون وآيباد الجديدين... اليكم التفاصيل
05:00 | 2022-06-03
المياه... هل من الممكن ان تتوفر على سطح القمر؟
02:00 | 2022-06-03
ناسا تحذر من انفجار وشيك... اليكم التفاصيل
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
04/06/2022 01:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
04/06/2022 01:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
04/06/2022 01:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact