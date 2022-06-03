ودّعوا TweetDeck في هذا الموعد!

Advertisement

تستعد شركة تويتر لإغلاق تطبيق لوحة معلومات الوسائط الاجتماعية الذي تم تجاهله منذ فترة طويلة TweetDeck لنظام التشغيل ماك في الأول من شهرتموز.وأبلغت الشركة مستخدمي تطبيق ماك بالإغلاق الوشيك عبر لافتة تظهر في الجزء العلوي من الشاشة عند تشغيلهوتقترح الرسالة أيضًا أنه يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام TweetDeck عبر الويب من الآن فصاعدًاكما أكدت الشركة أيضًا الإغلاق عبر حساب TweetDeck ضمن المنصة. وأشارت إلى أن الإصدار المحدث من TweetDeck عبر الويب يقدم المزيد من الدعوات للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة نسخة الويب الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلةواستحوذت تويتر على التطبيق في عام 2011 مقابل 40 مليون دولار. ولم تطور الشركة تطبيق TweetDeck إلى أقصى إمكاناتهوقد اشترت الخدمة في وقت كانت فيه شركة UberMedia المنافسة تستحوذ على حصة سوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال شراء تطبيقات مثل Echofon و UberTwitter و Mixxورأت تويتر في هذا تهديدًا تنافسيًا، مما دفعها إلى شراء TweetDeck لإبقائه بعيدًا عن أيدي UberMedia. ولكن عدم اهتمامها بالمنتج كان واضحًاومرت سنوات دون تطور كبير. ويمتلك التطبيق قاعدة مستخدمين صغيرة، ولكن متحمسة إلى حد ما الذين قالوا إنهم على استعداد للدفع مقابل إصدار متميز من التطبيقوبالنسبة إلى الشركة التي تكافح من أجل تحقيق إيرادات خارج الإعلانات، فإنه من الغريب ألا تستفيد من مستخدميها الأكثر استعدادًاوبدلاً من ذلك، أغلقت تطبيق TweetDeck للهاتف المحمول في عام 2013، ومن ثم أوقفت دعم ويندوز في عام 2016ويبدو أنه حان وقت تطبيق ماك، لا سيما بعد أن قررت الشركة إغلاق تطبيق Twitter for Mac في عام 2018، الذي عاد لاحقًا كتطبيق Mac Catalyst فقطوأشار متحدث باسم تويتر إلى أن التركيز الحالي للشركة ينصب على جعل نسخة الويب من TweetDeck أفضل واختبار المعاينة الجديدةويتم اختبار إصدار المعاينة من TweetDeck حاليًا مع عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان