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تكنولوجيا وعلوم

ميزة من TikTok قد تنال إعجاب ملايين المستخدمين

Lebanon 24
03-06-2022 | 23:00
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أعلن القائمون على تطبيق TikTok عن بدء اختبار ميزة جديدة من المتوقع أن تنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة Clear Mode الجديدة التي تختبر حاليا تسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو عبر التطبيق دون أن تظهر في الفيديوهات أي عناصر إضافية مثل أزرار الإعجاب أو "زر التعليق" أو "زر المشاركة" أو أسماء المستخدمين التي تظهر عادة.
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ولم تصرّح TikTok عن موعد انتهاء اختبار هذه الميزة، أو موعد طرحها بشكل رسمي، لكن الخبراء يرون أن الميزة الجديدة ستوفر مشاهدة أكثر متعة للفيديوهات، وستزيد من منافسة منصة TikTok  لـ "يوتيوب"

ويمكن للمستخدمين تنشيط وضعية Clear عبر الضغط المطول على الشاشة أثناء عرض مقطع الفيديو ليظهر لهم خيار Clear Mode أسفل زر "Add to Favor"، وبنفس الطرقة يمكن إلغاء تفعيل هذه الميزة.

ويسعى القائمون على TikTok دوما لإدخال ميزات جديدة على التطبيق لاجتذاب انتباه المستخدمين، منها ميزات لتعزيز خصوصية البيانات وتسهيل تعديل المنشوات، وميزات لحماية المستخدم من الإعلانات الموجهة، كما تسعى TikTok أيضا لاختبار برمجيات جديدة لتوفير الألعاب عبر منصاتها.
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