ما حقيقة بدء ذوبان جليد جبال الألب؟

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كشفت صور الأقمار الصناعية عن أن عواقب الاحتباس الحراري يمكن رؤيتها من الفضاء، حيث تتحول جبال الألب إلى خضرة أكثر، وتشتهر سلسلة الجبال الأوروبية بغطاء من الثلج طوال معظم العام، ما يجذب المتزلجين والمتزلجين على الجليد في جميع أنحاء العالم، لكن البيانات الجديدة وجدت أن الغطاء النباتي فوق خط الأشجار قد زاد في ما يقرب من 80% من جبال الألب على مدار الـ 38 عامًا الماضية.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن النباتات الجديدة قد تساعد في تقليل ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة، فإن هذا يهدد التنوع البيولوجي في الجبال.قال باحثون من جامعة لوزان وجامعة بازل إن الشجيرات الأكثر ملاءمة للظروف المناخية الجديدة ستنافس العديد من نباتات جبال الألب، واكتشفوا أيضًا أن الغطاء الثلجي قد انخفض بشكل ملحوظ في حوالي 10% من المساحة التي تم قياسها.خلصت الباحثة الرئيسية والأستاذة المساعدة سابين رامبف، إلى أن الملاحظات كانت نتيجة لتغير المناخ، ومن المرجح أن تزداد سوءًا، حيث قالت: "لقد تبين أن حجم التغيير هائل للغاية في جبال الألب".تعكس الجبال الخضراء كمية أقل من ضوء الشمس وبالتالي تؤدي إلى مزيد من الاحترار والانكماش للغطاء الثلجي العاكس.كما أن المناظر الطبيعية للجبال هي نقاط مهمة للتنوع البيولوجي وتوفر مجموعة من خدمات النظم البيئية الهامة، فعلى سبيل المثال، توفر المياه الذائبة من الأنهار الجليدية والثلج في جبال الألب ما يقرب من نصف موارد المياه العذبة في العالم.ومع ذلك، فإن البيئات الجبلية هي أيضًا أكثر عرضة لتغير المناخ، وتزداد احترارًا بمعدل ضعف سرعة المتوسط العالمي.يُشتبه في أن هذا ناتج عن فقدان القمم لغطائها الأبيض من الثلج الذي يعكس إشعاع الشمس، واستبدالها بأرضية داكنة اللون تمتص الحرارة.ويُعتقد أن اللون الجديد يكمل تأثير احتباس الحرارة لغازات الدفيئة، ويزداد الاحترار بسرعة أكبر مقارنة بالأرض التي لم يكن بها غطاء ثلجي مطلقًا.ومع ذلك، في حين أن ذوبان الأنهار الجليدية أصبح رمزًا لتغير المناخ في مناطق جبال الألب والقطب الشمالي، فإن انخفاض الثلوج ليس أكبر نتيجة على الجبال.درس البروفيسور رامبف من جامعة بازل ، مع البروفيسور جريجوار ماريثوز والبروفيسور أنطوان جويسان من جامعة لوزان ، التغير في الغطاء النباتي باستخدام صور لاندسات من 1984 إلى 2021.وجدت دراستهم أن الكتلة الحيوية للنبات فوق خط الشجرة زادت في أكثر من 77% من المساحة المرصودة.يُطلق على هذا النمو اسم "التخضير"، وذلك لأن النباتات تستعمر مناطق جديدة من جبال الألب والغطاء النباتي بشكل عام يصبح أكثر كثافة وأطول، وهو نتيجة للتغيرات في هطول الأمطار وطول فترات الغطاء النباتي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وغالبًا في المناطق الأكثر دفئًا.