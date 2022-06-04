حركة يومية على الكمبيوتر.. تحدد شخصيتك

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ربما تعتقد أن كل شخص يحرّك فأرة الكمبيوتر "الماوس" بالطريقة ذاتها، لكن الأمر ليس كذلك، غير أن الأهم هو أن نوع الحركة التي يقوم بها الإنسان في هذا المجال تعبر عن شخصيته.وحلل باحثون في جامعة شيكاغو حركات 791 شخصا طلب منهم استخدام "الماوس" لإداء مهمة خاصة بالصور على الكمبيوتر، بحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وخلص هؤلاء إلى وجود اختلافات صغيرة بين الأفراد في تحريك "الماوس"، مما يظهر جانبا من شخصية كل واحد منهم.واستخدم الباحثون برنامجا يقيس الطريقة التي يستخدم فيها المشاركون فأرة الكمبيوتر، ويحلل عوامل مثل سرعة الحركة والنقرات والتوقف المؤقت.