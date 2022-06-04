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تكنولوجيا وعلوم
هاتف متطور بقلم ذكي إلى المنافسة! (فيديو)
Lebanon 24
04-06-2022
|
14:00
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كشفت TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي جهّز بقلم ذكي وتقنيات متطورة تجعله منافسا قويا في سوق هواتف أندرويد الحديثة.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار بأبعاد (169.6/76.5/9) ملم، وزنه 213 غ.
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وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا، كما حصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.
ويعمل هذا الهاتف بكفاءة عالية مع البيانات ومع شبكات 5G بفضل نظام Android 12، ومعالج MediaTek MT6833 Dimensity 700، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على 4 عدسات بدقة (50+5+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات HDR.
وزوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.
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