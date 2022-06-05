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تكنولوجيا وعلوم

هاتف أندرويد جديد ينافس أحدث أجهزة 5G.. إليكم مواصفاته وسعره (صور)

Lebanon 24
05-06-2022 | 05:00
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كشفت Oppo عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيشكل منافسة قوية في عالم الأجهزة المحمولة التي تعمل مع شبكات 5G..

 

ويأتي هاتف Oppo A77 بنسخته الجديدة بهيكل بأبعاد (163.8/75.1/8) ملم، وزنه 190 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IPX4.

 

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

 

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ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام Android 12 مع واجهات ColorOS 12.1، ومعالج MediaTek MT6833P Dimensity 810، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

 

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

 

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، ومن المفترض أن تطرحه Oppo بسعر 270 دولارا تقريبا.

 

المصدر: روسيا اليوم
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